Αμερικανός στρατιώτης σκοτώθηκε σε ελεγχόμενη έκρηξη στο βόρειο Ιράκ
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράκ Έκρηξη

Αμερικανός στρατιώτης σκοτώθηκε σε ελεγχόμενη έκρηξη στο βόρειο Ιράκ

Τα πυρομαχικά προέρχονταν από ένα ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος-καμικάζι που είχε καταρριφθεί

Αμερικανός στρατιώτης σκοτώθηκε σε ελεγχόμενη έκρηξη στο βόρειο Ιράκ
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Ένας Αμερικανός στρατιώτης σκοτώθηκε το Σάββατο κατά τη διάρκεια «ελεγχόμενης καταστροφής πυρομαχικών που δεν είχαν εκραγεί» στο βόρειο Ιράκ, ανακοίνωσε ο Κεντρική Διοίκηση Μέσης Ανατολής των ΗΠΑ.

Τα πυρομαχικά αυτά προέρχονταν από ένα ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος-καμικάζι που είχε καταρριφθεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Με τον θάνατο αυτόν φτάνουν τους 17 οι Αμερικανοί στρατιώτες που έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν.

Εξάλλου, η Centcom ανέφερε ότι στην Ιορδανία εντοπίστηκαν ανθρώπινα λείψανα, τα οποία δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη. Το Σάββατο ανέφερε ότι δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και ένας αγνοείται στη χώρα αυτήν.
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