Τουρκικό εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από ρωσικούς πυραύλους, πέντε νεκροί και πέντε αγνοούμενοι
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Τουρκικό εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από ρωσικούς πυραύλους, πέντε νεκροί και πέντε αγνοούμενοι

Το πλοίο χτυπήθηκε από τρεις πυραύλους τύπου κρουζ, σύμφωνα με την Ουκρανία

Τουρκικό εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από ρωσικούς πυραύλους, πέντε νεκροί και πέντε αγνοούμενοι
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Τουρκικό εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε σήμερα από τρεις ρωσικούς πυραύλους και πέντε ναυτικοί σκοτώθηκαν, ανακοίνωσε το Πολεμικό Ναυτικό της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι η τύχη άλλων πέντε μελών του πληρώματος παραμένει άγνωστη.

Το πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου, που ήταν φορτωμένο με δημητριακά, χτυπήθηκε από τρεις πυραύλους τύπου κρουζ «ενώ απομακρυνόταν από τη ζώνη των συγκρούσεων», ανέφερε η πηγή αυτή.

Οκτώ άνθρωποι διασώθηκαν απομακρύνθηκαν και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Οδησού, στη Μαύρη Θάλασσα.

«Πρόκειται για μια νέα, σκόπιμη επίθεση της Ρωσίας εναντίον άοπλου πολιτικού πλοίου με ξένη σημαία, το οποίο δεν συνιστούσε απολύτως καμία απειλή. Η επίθεση αυτή είναι τρομοκρατική ενέργεια σε βάρος της ειρηνικής ναυσιπλοΐας και σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», τόνισε το Κίεβο.

Σύμφωνα με τον Άντριι Σιμπίχα, που ασκεί χρέη υπουργού Εξωτερικών, το πλήρωμα ήταν κυρίως Σύροι και Ινδοί. Μεταξύ των νεκρών είναι και ο Ουκρανός πλοίαρχος.

«Ενώ στον κόσμο συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τη βάναυση νυχτερινή επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, η Μόσχα συνεχίζεται την εκστρατεία του τρόμου όλη την ημέρα», κατήγγειλε.

Τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή ο ρωσικός στρατός εκτόξευσε περίπου 20 βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους 16, μία ημέρα μετά τις πολύνεκρες ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία. Ο ρωσικός στρατός βομβαρδίζει συχνά τα ουκρανικά λιμάνια, ιδίως στην περιοχή της Οδησσού.
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