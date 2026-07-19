Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη
Συνεχίζεται η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν ανακοίνωσε πλήγματα σε δύο αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ
Συνεχίζεται η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν ανακοίνωσε πλήγματα σε δύο αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ
Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, στόχοι ήταν αποθήκη πυρομαχικών και συστήματα Patriot και εναέριας επιτήρησης
Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι επιτέθηκε σε δύο στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ σε αντίποινα για αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.
Οι ιρανικές αρχές «εξαπέλυσαν επιθέσεις μεγάλης κλίμακας με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) κατά αποθήκης πυρομαχικών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στο Στρατόπεδο Ουντάιρι, καθώς και κατά του συστήματος ραντάρ Patriot και του ραντάρ εναέριας επιτήρησης της αεροπορικής βάσης Αλί Αλ-Σάλεμ, στο Κουβέιτ», σύμφωνα με ανάρτηση του κρατικού τηλεοπτικού δικτύου στο Telegram.
Οι ιρανικές αρχές «εξαπέλυσαν επιθέσεις μεγάλης κλίμακας με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) κατά αποθήκης πυρομαχικών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στο Στρατόπεδο Ουντάιρι, καθώς και κατά του συστήματος ραντάρ Patriot και του ραντάρ εναέριας επιτήρησης της αεροπορικής βάσης Αλί Αλ-Σάλεμ, στο Κουβέιτ», σύμφωνα με ανάρτηση του κρατικού τηλεοπτικού δικτύου στο Telegram.
Kuwait found out what happens when they support terror strikes against Iran!— Truth_teller 🇷🇺 (@Truthtellerftm) July 19, 2026
Iran struck a Kuwaiti power and desalination plant.
This is the second such strike in two days, after a similar plant was hit yesterday. Kuwait relies on desalination for roughly 90% of its drinking… https://t.co/KO0K6Tek3P pic.twitter.com/ZKfrIS5B1P
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