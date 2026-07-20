Έλεγχος εισιτηρίων μετατράπηκε σε εφιάλτη στη Γερμανία: Εργαζόμενος ασφαλείας έπεσε από κινούμενο τρένο
Έλεγχος εισιτηρίων μετατράπηκε σε εφιάλτη στη Γερμανία: Εργαζόμενος ασφαλείας έπεσε από κινούμενο τρένο
Ο 26χρονος εκτινάχθηκε από τον συρμό που κινούνταν με 120 χλμ./ώρα κατά τη διάρκεια συμπλοκής με επιβάτη – Στο μικροσκόπιο η πόρτα του βαγονιού
Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ένας τυπικός έλεγχος εισιτηρίων σε μια συνηθισμένη διαδρομή με περιφερειακό τρένο στη νοτιοδυτική Γερμανία θα κατέληγε σε ακόμη ένα περιστατικό που συγκλονίζει τη χώρα.
Όλα ξεκίνησαν όταν ένας 36χρονος επιβάτης φέρεται να λογομάχησε με το προσωπικό του τρένου κατά τη διάρκεια ελέγχου εισιτηρίων. Η ένταση ανέβηκε γρήγορα και στο σημείο κλήθηκαν δύο εργαζόμενοι ασφαλείας. Ανάμεσά τους και ένας 26χρονος, ο οποίος έμελλε να βρεθεί στο επίκεντρο της τραγωδίας.
Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, ο 36χρονος επιτέθηκε στον νεαρό εργαζόμενο με γροθιές και κλωτσιές. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένα ιδιαίτερα δυνατό χτύπημα τον έριξε στο δάπεδο. Τότε συνέβη το αδιανόητο: η πόρτα του τρένου υποχώρησε και ο 26χρονος βρέθηκε εκτός του συρμού, ενώ το τρένο κινούνταν με περίπου 120 χιλιόμετρα την ώρα προς την Καρλσρούη.
Ο τραυματισμός του ήταν εξαιρετικά σοβαρός. Η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη, αν και σύμφωνα με τους γιατρούς είναι σταθερή.
Το μεγαλύτερο ερώτημα παραμένει αναπάντητο: πώς άνοιξε η πόρτα;
Οι πρώτες έρευνες δείχνουν ότι ίσως είχε υποστεί ζημιά νωρίτερα, όταν οι εμπλεκόμενοι χτύπησαν επανειλημμένα πάνω της κατά τη διάρκεια του καβγά. Κανείς όμως δεν είχε αντιληφθεί τη βλάβη. Πλέον ειδικός πραγματογνώμονας εξετάζει το περιστατικό, αναζητώντας την ακριβή αιτία της υποχώρησης.
Η υπόθεση προκαλεί ακόμα περισσότερα ερωτήματα επειδή ο φερόμενος δράστης είχε ήδη καταδικαστεί στο παρελθόν για βίαια αδικήματα και βρισκόταν εκτός φυλακής με αναστολή. Παρότι συνελήφθη προσωρινά μετά το συμβάν, το αρμόδιο δικαστήριο δεν διέταξε την προφυλάκισή του και σήμερα κυκλοφορεί ελεύθερος.
Πηγή: Deutsche Welle
Όλα ξεκίνησαν όταν ένας 36χρονος επιβάτης φέρεται να λογομάχησε με το προσωπικό του τρένου κατά τη διάρκεια ελέγχου εισιτηρίων. Η ένταση ανέβηκε γρήγορα και στο σημείο κλήθηκαν δύο εργαζόμενοι ασφαλείας. Ανάμεσά τους και ένας 26χρονος, ο οποίος έμελλε να βρεθεί στο επίκεντρο της τραγωδίας.
Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, ο 36χρονος επιτέθηκε στον νεαρό εργαζόμενο με γροθιές και κλωτσιές. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένα ιδιαίτερα δυνατό χτύπημα τον έριξε στο δάπεδο. Τότε συνέβη το αδιανόητο: η πόρτα του τρένου υποχώρησε και ο 26χρονος βρέθηκε εκτός του συρμού, ενώ το τρένο κινούνταν με περίπου 120 χιλιόμετρα την ώρα προς την Καρλσρούη.
Ο τραυματισμός του ήταν εξαιρετικά σοβαρός. Η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη, αν και σύμφωνα με τους γιατρούς είναι σταθερή.
Το μεγαλύτερο ερώτημα παραμένει αναπάντητο: πώς άνοιξε η πόρτα;
Οι πρώτες έρευνες δείχνουν ότι ίσως είχε υποστεί ζημιά νωρίτερα, όταν οι εμπλεκόμενοι χτύπησαν επανειλημμένα πάνω της κατά τη διάρκεια του καβγά. Κανείς όμως δεν είχε αντιληφθεί τη βλάβη. Πλέον ειδικός πραγματογνώμονας εξετάζει το περιστατικό, αναζητώντας την ακριβή αιτία της υποχώρησης.
Η υπόθεση προκαλεί ακόμα περισσότερα ερωτήματα επειδή ο φερόμενος δράστης είχε ήδη καταδικαστεί στο παρελθόν για βίαια αδικήματα και βρισκόταν εκτός φυλακής με αναστολή. Παρότι συνελήφθη προσωρινά μετά το συμβάν, το αρμόδιο δικαστήριο δεν διέταξε την προφυλάκισή του και σήμερα κυκλοφορεί ελεύθερος.
Πηγή: Deutsche Welle
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