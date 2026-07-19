Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν μετά την εντολή Τραμπ «να ανοίξουν οι πύλες της κόλασης»
Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν μετά την εντολή Τραμπ «να ανοίξουν οι πύλες της κόλασης»
Σε πλήγματα στο Κουβέιτ προχώρησε η Τεχεράνη - Στόχος να φθαρεί σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, επιμένουν οι ΗΠΑ
Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ άρχισαν τα ξημερώματα της Κυριακής νέα σειρά βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν, μεταξύ άλλων για να υπάρξει «άμεση τιμωρία» για τους θανάτους δυο Αμερικανών στρατιωτικών στην Ιορδανία, ανακοίνωσε η CENTCOM.
Τα πλήγματα αυτά είναι σχεδιασμένα για να φθείρουν περαιτέρω τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και για να τιμωρηθεί άμεσα το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, που εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον του αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού στην Ιορδανία χθες βράδυ, επισημαίνει η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση.
Η επίθεση άρχισε στις 18:00 (ώρα ανατολικής ακτής ΗΠΑ, 01:00 της Κυριακής στην Ελλάδα).
Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς και το Σχαντεγκάν. Διαψεύδουν πάντως ότι ακούστηκαν εκρήξεις στο Μπεχμπαχάν.
Η Τεχεράνη απάντησε στις αμερικανικές επιθέσεις, όπως ακόμη ανέφεραν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, με χτυπήματα σε δύο σημαντικές αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ, μεταξύ των οποίων και η αποθήκη πυρομαχικών στο στρατόπεδο Αλ-Αριφτζάν.
Νωρίτερα, δηλώσεις από Αμερικανούς αξιωματούχους μετέφεραν την οργή του Τραμπ για τα χτυπήματα στην Ιορδανία που προκάλεσαν τους δύο θανάτους. Ανέφεραν μάλιστα ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε εντολή «να ανοίξουν οι πύλες της κόλασης» κατά του Ιράν.
Το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στη Μπαντάρ Αμπάς και στη νήσο Κεσμ, ενώ το πρακτορείο MEHR ανέφερε πως έγιναν αμερικανικοί βομβαρδισμοί κοντά στη Σιρίκ.
Κατά πληροφορίες ιρανικών μέσων ενημέρωσης στοχοποιήθηκε επίσης τομέας κοντά στην πόλη Χατζαμπάντ.
Πρόκειται, με βάση όσα είναι γνωστά, για την τέταρτη φορά μέσα σε μια εβδομάδα που καταρρίπτονται drone τα οποία κατευθύνονταν προς το αμερικανικό προξενείο στην πόλη.
Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, την 28η Φεβρουαρίου, η ιρακινή περιφέρεια του Κουρδιστάν, που φιλοξενεί στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ, έχει μπει επανειλημμένα στο στόχαστρο επιθέσεων, αποδιδόμενες τόσο στο γειτονικό Ιράν όσο και σε ιρακινές ένοπλες οργανώσεις που θεωρείται πως πρόσκεινται στην Τεχεράνη.
Τα πλήγματα αυτά είναι σχεδιασμένα για να φθείρουν περαιτέρω τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και για να τιμωρηθεί άμεσα το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, που εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον του αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού στην Ιορδανία χθες βράδυ, επισημαίνει η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση.
Η επίθεση άρχισε στις 18:00 (ώρα ανατολικής ακτής ΗΠΑ, 01:00 της Κυριακής στην Ελλάδα).
Today at 6 p.m. ET, U.S. forces began launching new airstrikes against Iran at the Commander in Chief’s direction. The strikes are designed to further degrade Iran’s ability to threaten commercial shipping in the Strait of Hormuz and swiftly punish Islamic Revolutionary Guard…— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 18, 2026
Η Τεχεράνη απάντησε στις αμερικανικές επιθέσεις, όπως ακόμη ανέφεραν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, με χτυπήματα σε δύο σημαντικές αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ, μεταξύ των οποίων και η αποθήκη πυρομαχικών στο στρατόπεδο Αλ-Αριφτζάν.
Νωρίτερα, δηλώσεις από Αμερικανούς αξιωματούχους μετέφεραν την οργή του Τραμπ για τα χτυπήματα στην Ιορδανία που προκάλεσαν τους δύο θανάτους. Ανέφεραν μάλιστα ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε εντολή «να ανοίξουν οι πύλες της κόλασης» κατά του Ιράν.
Το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στη Μπαντάρ Αμπάς και στη νήσο Κεσμ, ενώ το πρακτορείο MEHR ανέφερε πως έγιναν αμερικανικοί βομβαρδισμοί κοντά στη Σιρίκ.
Κατά πληροφορίες ιρανικών μέσων ενημέρωσης στοχοποιήθηκε επίσης τομέας κοντά στην πόλη Χατζαμπάντ.
Drone κατα αμερικανικής πρεσβείαςΕν τω μεταξύ, drone με εκρηκτικά καταρρίφθηκε κοντά στο προξενείο των ΗΠΑ στην Αρμπίλ, την πρωτεύουσα της αυτόνομης περιφέρειας του Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ.
Πρόκειται, με βάση όσα είναι γνωστά, για την τέταρτη φορά μέσα σε μια εβδομάδα που καταρρίπτονται drone τα οποία κατευθύνονταν προς το αμερικανικό προξενείο στην πόλη.
Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, την 28η Φεβρουαρίου, η ιρακινή περιφέρεια του Κουρδιστάν, που φιλοξενεί στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ, έχει μπει επανειλημμένα στο στόχαστρο επιθέσεων, αποδιδόμενες τόσο στο γειτονικό Ιράν όσο και σε ιρακινές ένοπλες οργανώσεις που θεωρείται πως πρόσκεινται στην Τεχεράνη.
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