Ο Καναδάς απαγορεύει την είσοδο σε αλλοδαπούς που επισκέφθηκαν πρόσφατα το Κονγκό, λόγω Έμπολα
ΚΟΣΜΟΣ
Έμπολα Καναδάς

Ο Καναδάς απαγορεύει την είσοδο σε αλλοδαπούς που επισκέφθηκαν πρόσφατα το Κονγκό, λόγω Έμπολα

Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, 20 Ιουλίου, ανέφερε η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας του Καναδά - Η απαγόρευση δεν αφορά τους Καναδούς πολίτες ή τους μόνιμους κατοίκους της χώρας

Ο Καναδάς απαγορεύει την είσοδο σε αλλοδαπούς που επισκέφθηκαν πρόσφατα το Κονγκό, λόγω Έμπολα
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Στο πλαίσιο των νέων, προσωρινών μέτρων για να μην εξαπλωθεί η επιδημία του Έμπολα, η κυβέρνηση του Καναδά ανακοίνωσε σήμερα ότι θα απαγορεύει την είσοδο στη χώρα σε όλους τους αλλοδαπούς που επισκέφθηκαν τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό κατά τις προηγούμενες 21 ημέρες πριν από την άφιξή τους.

Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, 20 Ιουλίου, ανέφερε η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας του Καναδά.

Η απαγόρευση δεν αφορά τους Καναδούς πολίτες ή τους μόνιμους κατοίκους της χώρας. Και αυτοί ωστόσο θα μπαίνουν σε καραντίνα 21 ημερών κατά την άφιξή τους, εάν είχαν βρεθεί στη ΛΔ Κονγκό, στην Ουγκάντα ή το Νότιο Σουδάν κατά τις προηγούμενες 21 ημέρες.

Η Υπηρεσία διαβεβαίωσε ότι τα μέτρα εφαρμόζονται για προληπτικούς λόγους, δεδομένου ότι ο κίνδυνος είναι μικρός. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί στον Καναδά κανένα κρούσμα της ασθένειας που να σχετίζεται με ταξίδι στην Αφρική.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, με βάση τα στοιχεία που διέθετε μέχρι τις 15 Ιουλίου, στη ΛΔ του Κονγκό έχουν καταγραφεί συνολικά 2.124 κρούσματα του Έμπολα και 828 από αυτούς τους ασθενείς πέθαναν.
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