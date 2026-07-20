Άλλα δύο πλοία «σταμάτησαν» οι Ιρανοί στα Στενά του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ

Άλλα δύο πλοία «σταμάτησαν» οι Ιρανοί στα Στενά του Ορμούζ

Προσπάθησαν να τα διασχίσουν κατά «μη εξουσιοδοτημένο υτόπο»

Άλλα δύο πλοία «σταμάτησαν» οι Ιρανοί στα Στενά του Ορμούζ
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Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν δυο δεξαμενόπλοια καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν τα Στενλα του Ορμούζ χωρίς άδεια της Τεχεράνης, κατά «μη εξουσιοδοτημένο» τρόπο, ανέφεραν η ιρανική κρατική τηλεόραση και το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Αργά την περασμένη νύχτα, δυο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια που προσπαθούσαν να εισέλθουν και να εξέλθουν από την μη ασφαλή και επικίνδυνη νότια πορεία του στενού του Ορμούζ ανατινάχθηκαν και ακινητοποιήθηκαν», σύμφωνα με ανακοίνωσή τους που επικαλέστηκαν το IRIB και το Tasnim.

Αλλά και η  βρετανική υπηρεσία πληροφόρησης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO ανέφεραι ότι πλοίο βρίσκεται στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ,

«Η UKMTO έλαβε πληροφορίες από στρατιωτικές αρχές ότι πλοίο βρίσκεται στις φλόγες», ανέφερε η υπηρεσία μέσω X. «Η αιτία αυτής της φωτιάς δεν έχει επαληθευτεί ως αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε. Διευκρίνισε πως το συμβάν βρίσκεται σε εξέλιξη κάπου 8 ναυτικά μίλια (περίπου 15 χιλιόμετρα) βορειοδυτικά της Κούμζαρ του Ομάν.


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