Αντιδράσεις και διαβήματα από Κουβέιτ και Ιορδανία για τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις
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Αντιδράσεις και διαβήματα από Κουβέιτ και Ιορδανία για τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις

Η ιρανική επίθεση σε πολιτικές υποδομές συνιστά "επικίνδυνη κλιμάκωση που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, λέει το ΥΠΕΞ του Κουβέιτ - Διάβημα διαμαρτυρίας της Ιορδανίας - Το ΥΠΕΞ κάλεσε τον Ιρανό επιτετραμμένο για τις "αδικαιολόγητες" πυραυλικές επιθέσεις

Αντιδράσεις και διαβήματα από Κουβέιτ και Ιορδανία για τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις
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Το υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ καταδίκασε σήμερα την ιρανική επίθεση σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και εργοστάσιο αφαλάτωσης, λέγοντας ότι επρόκειτο για άμεσο πλήγμα σε πολιτικές υποδομές ζωτικής σημασίας.

Η κατ’ επανάληψη στόχευση πολιτικών υποδομών ισοδυναμεί με επικίνδυνη κλιμάκωση και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και την Απόφαση 2817 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Το Ιράν φέρει την πλήρη νομική και ηθική ευθύνη για την επίθεση και τις συνέπειες της, πρόσθεσε.

Στο μεταξύ το υπουργείο Εξωτερικών της Ιορδανίας ανακοίνωσε απόψε ότι κάλεσε τον επιτετραμμένο της πρεσβείας του Ιράν στο Αμάν για να διαμαρτυρηθεί για τις συνεχιζόμενες «βάναυσες και αδικαιολόγητες ιρανικές επιθέσεις» και τις «προκλητικές και εμπρηστικές δηλώσεις που στοχεύουν το έδαφος του βασιλείου».

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο ανέφερε ότι παρέδωσε στον Ιρανό διπλωμάτη «ένα μήνυμα έντονης διαμαρτυρίας κατά της συνέχισης των βάναυσων και αδικαιολόγητων ιρανικών επιθέσεων» ζητώντας να σταματήσουν «χωρίς καθυστέρηση».

Καθ’ όλη την περασμένη εβδομάδα η Ιορδανία ανέφερε ότι αναχαίτιζε ιρανικούς πυραύλους πάνω από το έδαφός της. Μεταξύ αυτών ήταν αι τρεις που καταρρίφθηκαν σήμερα.
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