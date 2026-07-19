Μαζική πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο

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Αλλεπάλληλες εκρήξεις ακούγονταν στο Κίεβο τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου από την ουκρανική πρωτεύουσα.Μια από τις εκρήξεις ήταν τόσο ισχυρή που ενεργοποιήθηκαν συναγερμοί οχημάτων σταθμευμένων στο κέντρο της πόλης, άλλες ακούγονταν ακόμη και μέσα σε καταφύγια.Πληροφορίες από το Κίεβο κάνουν λόγο για περίπου 40 πυραυλικά πλήγματα.Η ουκρανική Πολεμική αεροπορία προειδοποίησε επανειλημμένα μέσω Telegram για εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων εναντίον κυρίως του Κιέβου από τη 01:20 (ώρα Ελλάδας) και μετά.Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσαςπαράλληλα αναφέρθηκε μέσω Telegram κατά σειρά σε φλεγόμενα οχήματα και κτίρια και καπνούς σε εμπορικό κέντρο στη συνοικία Ντεσνιάνσκι, κλήση στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών στη συνοικία Σεβτσενκίβσκι, και πλήγμα σε πολυκατοικία και πυρκαγιά σε σούπερ μάρκετ στη συνοικία Σολομιάνσκι.Η Ρωσία εκτοξεύει πυραύλους κι εξαπολύει μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα μακράς εμβέλειας εναντίον της πρωτεύουσας της Ουκρανίας σχεδόν καθημερινά αφότου ο στρατός της εισέβαλε στην ουκρανική επικράτεια τον Φεβρουάριο του 2022.Τα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο καταγράφονται την επομένη ουκρανικής επιδρομής με drones εναντίον δυο μεγάλων αποθηκών εταιρειών εφοδιαστικής με τουλάχιστον οκτώ νεκρούς.