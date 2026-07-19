Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη
Μαζική πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο
Μαζική πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο
Η επίθεση έρχεται την επομένη ουκρανικής επιδρομής με drones εναντίον δυο μεγάλων αποθηκών εταιρειών εφοδιαστικής με τουλάχιστον οκτώ νεκρούς
Αλλεπάλληλες εκρήξεις ακούγονταν στο Κίεβο τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου από την ουκρανική πρωτεύουσα.
Μια από τις εκρήξεις ήταν τόσο ισχυρή που ενεργοποιήθηκαν συναγερμοί οχημάτων σταθμευμένων στο κέντρο της πόλης, άλλες ακούγονταν ακόμη και μέσα σε καταφύγια.
Πληροφορίες από το Κίεβο κάνουν λόγο για περίπου 40 πυραυλικά πλήγματα.
Η ουκρανική Πολεμική αεροπορία προειδοποίησε επανειλημμένα μέσω Telegram για εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων εναντίον κυρίως του Κιέβου από τη 01:20 (ώρα Ελλάδας) και μετά.
Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο παράλληλα αναφέρθηκε μέσω Telegram κατά σειρά σε φλεγόμενα οχήματα και κτίρια και καπνούς σε εμπορικό κέντρο στη συνοικία Ντεσνιάνσκι, κλήση στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών στη συνοικία Σεβτσενκίβσκι, και πλήγμα σε πολυκατοικία και πυρκαγιά σε σούπερ μάρκετ στη συνοικία Σολομιάνσκι.
Η Ρωσία εκτοξεύει πυραύλους κι εξαπολύει μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα μακράς εμβέλειας εναντίον της πρωτεύουσας της Ουκρανίας σχεδόν καθημερινά αφότου ο στρατός της εισέβαλε στην ουκρανική επικράτεια τον Φεβρουάριο του 2022.
Τα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο καταγράφονται την επομένη ουκρανικής επιδρομής με drones εναντίον δυο μεγάλων αποθηκών εταιρειών εφοδιαστικής με τουλάχιστον οκτώ νεκρούς.
Μια από τις εκρήξεις ήταν τόσο ισχυρή που ενεργοποιήθηκαν συναγερμοί οχημάτων σταθμευμένων στο κέντρο της πόλης, άλλες ακούγονταν ακόμη και μέσα σε καταφύγια.
Πληροφορίες από το Κίεβο κάνουν λόγο για περίπου 40 πυραυλικά πλήγματα.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) July 18, 2026
Russia has launched around 40 ballistic missiles at Kyiv over the past hour.
Many large fires reported in the city pic.twitter.com/tg7Q2Xivab
Many buildings destroyed or on fire after Russia launches 40+ ballistic missiles on Kyiv pic.twitter.com/QUwvMMn6NL— Visegrád 24 (@visegrad24) July 19, 2026
Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο παράλληλα αναφέρθηκε μέσω Telegram κατά σειρά σε φλεγόμενα οχήματα και κτίρια και καπνούς σε εμπορικό κέντρο στη συνοικία Ντεσνιάνσκι, κλήση στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών στη συνοικία Σεβτσενκίβσκι, και πλήγμα σε πολυκατοικία και πυρκαγιά σε σούπερ μάρκετ στη συνοικία Σολομιάνσκι.
Η Ρωσία εκτοξεύει πυραύλους κι εξαπολύει μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα μακράς εμβέλειας εναντίον της πρωτεύουσας της Ουκρανίας σχεδόν καθημερινά αφότου ο στρατός της εισέβαλε στην ουκρανική επικράτεια τον Φεβρουάριο του 2022.
Τα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο καταγράφονται την επομένη ουκρανικής επιδρομής με drones εναντίον δυο μεγάλων αποθηκών εταιρειών εφοδιαστικής με τουλάχιστον οκτώ νεκρούς.
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