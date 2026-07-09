Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι απέτρεψε ουκρανικό σχέδιο δολοφονίας ανώτερων αξιωματικών του στρατού στη Μόσχα

Σειρά επιθέσεων κατά υψηλόβαθμων στρατιωτικών στη Μόσχα, ανακοίνωσαν πως απέτρεψαν οι μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας.Σύμφωνα με την FSB, είχαν σχεδιαστεί επιθέσεις με drones με στόχο τη δολοφονία υψηλόβαθμων αξιωματικών του ρωσικού στρατού.Στο σχέδιο, σύμφωνα με τη ρωσική υπηρεσία, περιλαμβανόταν επίσης πλήγμα εναντίον μίας από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις της αμυντικής βιομηχανίας της Ρωσίας. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθη μια 25χρονη, που φέρεται να συνεργαζόταν με το Κίεβο.Η FSB υποστήριξε ότι οι ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας είχαν καταρτίσει τα σχέδια «με την άμεση συμμετοχή δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών».«Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας (FSB) απέτρεψε απόπειρα των ουκρανικών ειδικών υπηρεσιών, με την άμεση συμμετοχή δυτικών καθοδηγητών, να πραγματοποιήσουν ενέργειες δολιοφθοράς και τρομοκρατικές επιθέσεις πρωτοφανούς κλίμακας και απειλής, μεταξύ άλλων με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, σε εγκαταστάσεις μίας από τις κορυφαίες επιχειρήσεις του στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος, καθώς και εναντίον στρατιωτικών του ρωσικού υπουργείου Άμυνας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.Τα σχέδια για δολιοφθορές και επιθέσεις αποτράπηκαν «ως αποτέλεσμα σειράς επιχειρησιακών, ερευνητικών, αντικατασκοπευτικών και πληροφοριακών ενεργειών», πρόσθεσε η FSB.