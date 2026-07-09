Ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε η αντιπρόεδρος της Ζάμπια συνετρίβη μετά την απογείωσή του, σώοι και οι οκτώ επιβαίνοντες

Πανελλαδικές 2026: Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι στο μηχανογραφικό – Γιατί οι βαθμοί δεν καθορίζουν το μέλλον
Θεόδωρος Καλαϊτζίδης, μαθηματικός, πρόεδρος του ομίλου φροντιστηρίων Διακρότημα: «Οι βαθμοί είναι το εισιτήριο, όχι ο προορισμός»
VEEP NALUMANGO SURVIVES HELICOPTER CRASH IN NAKONDE— Diamond Media (@diamondtvzambia) July 9, 2026
A helicopter believed to be part of Vice President Mutale Nalumango’s entourage has crash-landed in Nakonde District.
The Vice President is reported to be safe. She had reportedly just completed a rally in Nakonde when the… pic.twitter.com/VBBvYd1fBX
🚨 BREAKING 🚨: Republican Vice-President Mutale Nalumango and her entourage have been involved in a helicopter crash in Nakonde. The Veep is fine and has been cleared by medical personnel. #Zambia pic.twitter.com/BKaHVH6rqJ— Choolwe Chibomba (@FirstZambian) July 9, 2026