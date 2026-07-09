Δείτε βίντεο: Κτήριο καταρρέει σαν «χάρτινος πύργος» στην Τσεχία μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς

Πανελλαδικές 2026: Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι στο μηχανογραφικό – Γιατί οι βαθμοί δεν καθορίζουν το μέλλον
Θεόδωρος Καλαϊτζίδης, μαθηματικός, πρόεδρος του ομίλου φροντιστηρίων Διακρότημα: «Οι βαθμοί είναι το εισιτήριο, όχι ο προορισμός»
A warehouse in the eastern Czech city of Zlin partially collapsed after catching fire this morning and burning (out of control) for most of the day. No injuries reported. The warehouse was storage for shoes and clothing. pic.twitter.com/Y1mteGgbGM— Mike Eckel (@Mike_Eckel) July 9, 2026
Το πρώην εργοστάσιο της Bata στο Ζλιν, που αποτελεί κομμάτι της βιομηχανικής ιστορίας της Τσεχίας, υπήρξε για δεκαετίες σημείο αναφοράς για την παραγωγή υποδημάτων.
A warehouse in the eastern Czech city of Zlin partially collapsed after catching fire this morning and burning (out of control) for most of the day. No injuries reported. The warehouse was storage for shoes and clothing. pic.twitter.com/Y1mteGgbGM— Mike Eckel (@Mike_Eckel) July 9, 2026