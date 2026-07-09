Δείτε βίντεο: Κτήριο καταρρέει σαν «χάρτινος πύργος» στην Τσεχία μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς
ΚΟΣΜΟΣ
Κτήριο Κατάρρευση Φωτιά Τσεχία Πυρκαγιά Εργοστάσιο

Δείτε βίντεο: Κτήριο καταρρέει σαν «χάρτινος πύργος» στην Τσεχία μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς

Συγκλονιστικές εικόνες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου από την κατάρρευση ιστορικού εργοστασίου παπουτσιών, όπου για άγνωστη προς το παρόν αιτία ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά

Δείτε βίντεο: Κτήριο καταρρέει σαν «χάρτινος πύργος» στην Τσεχία μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς
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Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν συγκλονιστικές εικόνες από την Τσεχία, καθώς ένα εργοστάσιο παπουτσιών κατέρρευσε μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Reuters,  μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα στο πρώην εργοστάσιο υποδημάτων της Bata στην πόλη Ζλιν της Τσεχίας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι φλόγες εξαπλώθηκαν στον ένατο όροφο του κτιρίου, με πυκνούς καπνούς να υψώνονται στην περιοχή και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να σπεύδουν στο σημείο.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, φαίνεται η στιγμή που μέρος του τεράστιου εργοστασίου καταρρέει σαν χάρτινος πύργος, σηκώνοντας ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης, ενώ έντονες είναι οι φλόγες που βγαίνουν από την εγκατάσταση.

Δείτε βίντεο


Για την αντιμετώπιση της φωτιάς στήθηκε μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής, με τη συμμετοχή 30 πυροσβεστικών μονάδων, περίπου 300 πυροσβεστών, καθώς και ενός ελικοπτέρου, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Το πρώην εργοστάσιο της Bata στο Ζλιν, που αποτελεί κομμάτι της βιομηχανικής ιστορίας της Τσεχίας, υπήρξε για δεκαετίες σημείο αναφοράς για την παραγωγή υποδημάτων.

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Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνέχισαν τις προσπάθειες κατάσβεσης, ενώ διερευνώνται τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.
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