Ο Ερντογάν εκτός από περίστροφα έδωσε στους ηγέτες του ΝΑΤΟ ένα βιβλίο για την ηγεσία του και τη μεταμόρφωση της Τουρκίας

Η αγγλόφωνη έκδοση του βιβλίου «Η πολιτική του θάρρους: Ο Ερντογάν και η άνοδος της Τουρκίας», η οποία προσφέρθηκε μαζί με υπογεγραμμένη επιστολή μετά το δείπνο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, εξετάζει την πολιτική σταδιοδρομία του προέδρου της Τουρκίας και την πρόσφατη ιστορία της χώρας