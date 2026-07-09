Ο Ερντογάν εκτός από περίστροφα έδωσε στους ηγέτες του ΝΑΤΟ ένα βιβλίο για την ηγεσία του και τη μεταμόρφωση της Τουρκίας
Ο Ερντογάν εκτός από περίστροφα έδωσε στους ηγέτες του ΝΑΤΟ ένα βιβλίο για την ηγεσία του και τη μεταμόρφωση της Τουρκίας
Η αγγλόφωνη έκδοση του βιβλίου «Η πολιτική του θάρρους: Ο Ερντογάν και η άνοδος της Τουρκίας», η οποία προσφέρθηκε μαζί με υπογεγραμμένη επιστολή μετά το δείπνο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, εξετάζει την πολιτική σταδιοδρομία του προέδρου της Τουρκίας και την πρόσφατη ιστορία της χώρας
Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εκτός από περίστροφα έδωσε ένα ακόμα δώρο στους ηγέτες που συμμετείχαν στην 36η Σύνοδο Κορυφής των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ, το βιβλίο με τίτλο «Η πολιτική του θάρρους: Ο Ερντογάν και η άνοδος της Τουρκίας», μαζί με μια ειδική επιστολή με την υπογραφή του.
Την Τετάρτη (8/7) ο Ερντογάν και η σύζυγός του, Εμίνε Ερντογάν, παρέθεσαν δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο προς τιμήν των ηγετών και των συζύγων τους που συμμετείχαν στην 36η Σύνοδο Κορυφής των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ. Μετά το δείπνο, ο Ερντογάν χάρισε στους ηγέτες το βιογραφικό έργο, το οποίο εκπονήθηκε από το Ίδρυμα Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ως προσωπικό δώρο.
Σύμφωνα με τη δήλωση, το βιβλίο επιδιώκει να υπερβεί τα όρια μιας μεμονωμένης πολιτικής βιογραφίας, εξετάζοντας το πρόσφατο παρελθόν της Τουρκίας μέσα από την οπτική γωνία του έθνους, της ηγεσίας και ενός συλλογικού μέλλοντος.
Προορίζεται να χρησιμεύσει ως πηγή που εξηγεί την πρόσφατη μεταμόρφωση της χώρας σε ένα διεθνές κοινό, μέσα στο ιστορικό και κοινωνικό της πλαίσιο.
Η Δρ. Hümeyra Ş. Oktay είναι η διευθύντρια του έργου, ενώ ο καθηγητής Mehmet Akif Kireçci είναι ο επιμελητής. Το βιβλίο συντάχθηκε από τους καθηγητές Kirecci, Gulnur Aybet και Birol Akgun, συνδυάζοντας την ακαδημαϊκή έρευνα με την ιστορική αφήγηση για την αξιολόγηση της μεταμόρφωσης της Τουρκίας.
Το Ίδρυμα Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι συνεχίζει να υλοποιεί έργα εκδόσεων, έρευνας, αρχειοθέτησης, κέντρων μνήμης, βιβλιοθηκών και μουσείων, με σκοπό τη διαφύλαξη και τη διάδοση της πρόσφατης πολιτικής, κοινωνικής και θεσμικής ιστορίας της Τουρκίας στις μελλοντικές γενιές και τη διεθνή κοινότητα. Ανέφερε ότι το βιβλίο αποτελεί μία από τις διεθνείς εκδόσεις του που υποστηρίζουν την αποστολή αυτή.
Την Τετάρτη (8/7) ο Ερντογάν και η σύζυγός του, Εμίνε Ερντογάν, παρέθεσαν δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο προς τιμήν των ηγετών και των συζύγων τους που συμμετείχαν στην 36η Σύνοδο Κορυφής των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ. Μετά το δείπνο, ο Ερντογάν χάρισε στους ηγέτες το βιογραφικό έργο, το οποίο εκπονήθηκε από το Ίδρυμα Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ως προσωπικό δώρο.
Το βιβλίο, το οποίο έχει συνταχθεί στα αγγλικά για διεθνές κοινό, ανατρέχει στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της Τουρκίας, στις ιστορικές αποφάσεις, τις προκλήσεις, τις μεταρρυθμίσεις και τις μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες της, μέσα από το πρίσμα της πολιτικής πορείας του Ερντογάν. Το βιβλίο διερευνά την πορεία του Ερντογάν ως ηγέτη και τον πολιτικό, κοινωνικό και θεσμικό μετασχηματισμό που έχει υποστεί η Τουρκία κατά το τελευταίο τέταρτο του αιώνα, εστιάζοντας στην έννοια της «πολιτικής του θάρρους».
President Recep Tayyip Erdogan presented the book "The Politics of Courage: Erdoğan and the Rise of Türkiye" to the leaders attending the 36th NATO Summit of Heads of State and Government, along with a signed personal letter pic.twitter.com/TSzWwCjRUo— Anadolu English (@anadoluagency) July 9, 2026
«Το έργο αυτό αποτελεί έκφραση της κληρονομιάς που αφήνουμε στις μελλοντικές γενιές»Στη συνοδευτική επιστολή του, ο Ερντογάν έγραψε: «Η ιστορία δεν είναι απλώς το άθροισμα των στιγμών που ζήσαμε, αλλά η συλλογική συσσώρευση των αποφάσεων που τις διαμορφώνουν, των επίπονων προσπαθειών που καταβλήθηκαν και του οράματος που οικοδομήθηκε. Το έργο αυτό, που ξεπερνά τα όρια μιας προσωπικής πορείας, αποτελεί έκφραση των φιλοδοξιών που μοιραστήκαμε με τον λαό μας, των πρωτοβουλιών που ολοκληρώσαμε και της κληρονομιάς που αφήνουμε στις μελλοντικές γενιές».
Σύμφωνα με τη δήλωση, το βιβλίο επιδιώκει να υπερβεί τα όρια μιας μεμονωμένης πολιτικής βιογραφίας, εξετάζοντας το πρόσφατο παρελθόν της Τουρκίας μέσα από την οπτική γωνία του έθνους, της ηγεσίας και ενός συλλογικού μέλλοντος.
Προορίζεται να χρησιμεύσει ως πηγή που εξηγεί την πρόσφατη μεταμόρφωση της χώρας σε ένα διεθνές κοινό, μέσα στο ιστορικό και κοινωνικό της πλαίσιο.
Η Δρ. Hümeyra Ş. Oktay είναι η διευθύντρια του έργου, ενώ ο καθηγητής Mehmet Akif Kireçci είναι ο επιμελητής. Το βιβλίο συντάχθηκε από τους καθηγητές Kirecci, Gulnur Aybet και Birol Akgun, συνδυάζοντας την ακαδημαϊκή έρευνα με την ιστορική αφήγηση για την αξιολόγηση της μεταμόρφωσης της Τουρκίας.
Το Ίδρυμα Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι συνεχίζει να υλοποιεί έργα εκδόσεων, έρευνας, αρχειοθέτησης, κέντρων μνήμης, βιβλιοθηκών και μουσείων, με σκοπό τη διαφύλαξη και τη διάδοση της πρόσφατης πολιτικής, κοινωνικής και θεσμικής ιστορίας της Τουρκίας στις μελλοντικές γενιές και τη διεθνή κοινότητα. Ανέφερε ότι το βιβλίο αποτελεί μία από τις διεθνείς εκδόσεις του που υποστηρίζουν την αποστολή αυτή.
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