Σεισμός 5,5 ρίχτερ στο δυτικό τμήμα της Τσεχίας
ΚΟΣΜΟΣ
Σεισμός Τσεχία Πλζεν

Σεισμός 5,5 ρίχτερ στο δυτικό τμήμα της Τσεχίας

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές

Σεισμός 5,5 ρίχτερ στο δυτικό τμήμα της Τσεχίας
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Σεισμός μεγέθους 5,5 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στη δυτική Τσεχία, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται 32 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Πλζεν.



Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.
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