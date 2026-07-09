Σεισμός 5,5 ρίχτερ στο δυτικό τμήμα της Τσεχίας

Πανελλαδικές 2026: Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι στο μηχανογραφικό – Γιατί οι βαθμοί δεν καθορίζουν το μέλλον
Θεόδωρος Καλαϊτζίδης, μαθηματικός, πρόεδρος του ομίλου φροντιστηρίων Διακρότημα: «Οι βαθμοί είναι το εισιτήριο, όχι ο προορισμός»
BREAKING: A 5.5-magnitude earthquake struck parts of the Czech Republic and Slovakia on Thursday, according to the German Research Centre for Geosciences (GFZ).— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) July 9, 2026
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