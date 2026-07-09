Το διεθνές αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς μετονομάστηκε σε «Αεροδρόμιο προέδρου Ντόναλντ Τραμπ»

Το όνομά του προστέθηκε επίσης στο κτίριο του Ινστιτούτου Ειρήνης των Ηνωμένων Πολιτειών, ωστόσο τα δικαστήρια απέρριψαν την προσπάθειά του να μετονομάσει και το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Τζον Φ. Κένεντι