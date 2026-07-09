Ο Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων αποκαθιστά τα δικαιώματα της Δαμασκού

Μετά την ανατροπή του Άσαντ το 2024, οι νέες αρχές της Δαμασκού δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν με τον ΟΑΧΟ για να καταστρέψουν τα χημικά όπλα, για τα οποία είχε κατηγορηθεί επανειλημμένα ο πρώην πρόεδρος