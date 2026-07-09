Ο Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων αποκαθιστά τα δικαιώματα της Δαμασκού

Ο Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων
ανακοίνωσε σήμερα ότι αποκαθιστά τα δικαιώματα της Συρίας
, υπογραμμίζοντας μια «σημαντική αλλαγή των συνθηκών» μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ
και τη λήψη «συγκεκριμένων μέτρων» για να διαλυθεί το οπλοστάσιό της των απαγορευμένων ουσιών.
Το 2021 ο ΟΑΧΟ, ο οποίος έχει την έδρα του στη Χάγη
, είχε πάρει την πρωτοφανή απόφαση να αφαιρέσει από τη Συρία το δικαίωμα ψήφου της μετά τη διαπίστωσή του ότι η πολεμική της αεροπορία είχε χρησιμοποιήσει τον νευροτοξικό παράγοντα σαρίν και αέριο χλωρίου εναντίον του ίδιου της του πληθυσμού.
Μετά την ανατροπή του Άσαντ το 2024, οι νέες αρχές της Δαμασκού
δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν με τον ΟΑΧΟ για να καταστρέψουν τα χημικά όπλα, για τα οποία είχε κατηγορηθεί επανειλημμένα ο πρώην πρόεδρος ότι χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια των δεκατριών χρόνων εμφυλίου πολέμου.
«Η νέα συριακή κυβέρνηση δεσμεύτηκε να τηρήσει τις υποχρεώσεις της χώρας βάσει της Σύμβασης (για τα χημικά όπλα) και από τότε έλαβε συγκεκριμένα μέτρα για την υλοποίηση αυτού του στόχου», δήλωσε ο ΟΑΧΟ σε ανακοίνωση.
Η απόφαση αυτή «σηματοδοτεί ένα νέο σημαντικό βήμα στις προσπάθειες που καταβάλλει ο ΟΑΧΟ για να επιτύχει την πλήρη και διαπιστωμένη εξάλειψη όλων των χημικών όπλων που είχαν απομείνει και συνδέονταν με την πρώην κυβέρνηση» στη Συρία, δήλωσε ο γενικός διευθυντής του οργανισμού Φερνάντο Αρίας.
Η Συρία είχε ενταχθεί στον ΟΑΧΟ το 2013 και δέχτηκε να αποκαλύψει και να παραδώσει τα αποθέματα τοξικών προϊόντων που διέθετε ώστε να καταστραφούν, υπό την πίεση της Ρωσίας και των ΗΠΑ, και για να αποκλείσει την απειλή αεροπορικών πληγμάτων των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.
Αυτό έγινε έπειτα από μια επίθεση με χημικά που φέρεται να έλαβε χώρα στην ανατολική Γούτα, προάστιο της Δαμασκού, η οποία άφησε πίσω περισσότερους από 1.000 νεκρούς, σύμφωνα με τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.
Η επίθεση αυτή αποδόθηκε στη συριακή κυβέρνηση, η οποία αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή και κατηγόρησε τους αντάρτες.
Το καθεστώς Άσαντ ωστόσο δεν δήλωσε στον ΟΑΧΟ το σύνολο του αποθέματος χημικών όπλων που διέθετε και προσπάθησε να παραπλανήσει τους επιθεωρητές.
Η νέα κυβέρνηση έδωσε άδεια στους επιθεωρητές του ΟΑΧΟ να έχουν μόνιμη παρουσία στη χώρα για να τεκμηριώσουν στοιχεία για τις ύποπτες εγκαταστάσεις χημικών όπλων και να πάρουν μαρτυρίες για επιθέσεις που έγιναν στο παρελθόν.