Εκατομμύρια προβολές και... σπασμένες πινακίδες στην Τασμανία: Ο θαλάσσιος ελέφαντας Νιλ επέστρεψε στη θάλασσα, δείτε βίντεο

Ανεξάρτητα από τις προκλήσεις που δημιουργεί ο Νιλ, χαιρόμαστε που τον βλέπουμε

Συγχαρητήρια σε όλους όσους αντιμετώπισαν τον μεγάλο Νιλ με σεβασμό και προσοχή όσο βρισκόταν στην ξηρά

@neiltheseal316 When Neil is fully grown, his full-power adult voice will be incredibly loud the Decibel levels can blast between 80 to over 100 dB (that is as loud as a chainsaw or a concert!) His adult whinny will carry through the air for up to 1.5 kilometres 🦭 #neiltheseal video sent in by @⚡ JUSTIN ⚡ ♬ original sound - Neil the Seal 🦭

Ο πληθυσμός των θαλάσσιων ελεφάντων μειώθηκε στην Τασμανία στις αρχές του 19ου αιώνα εξαιτίας του κυνηγιού και σήμερα το είδος κατατάσσεται ως «ευάλωτο» στην Αυστραλία.«Ο Νιλ είναι πιθανώς ένα από τα πρώτα μικρά θαλάσσιων ελεφάντων που γεννήθηκαν στην Τασμανία.», δήλωσε ο Κρις Κάρλιον, ειδικός σε θέματα άγριας ζωής του υπουργείου.Ο κόσμος πρέπει να διατηρεί απόσταση 20 μέτρων από τον Νιλ, να κρατά τα σκυλιά δεμένα με λουρί σε απόσταση τουλάχιστον 50 μέτρων και να αποφεύγει να εμποδίζει την πρόσβασή του στο νερό.«Θα τον παρακολουθούμε, αλλά κατά τα άλλα οι κώνοι κυκλοφορίας και οι πινακίδες της Τασμανίας μπορούν να "αναπνεύσουν" ελαφρώς.», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Τασμανίας, Τζέρεμι Ρόκλιφ.