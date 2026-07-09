Άνδρας περπατά πάνω στα καλώδια της Γέφυρας του Μπρούκλιν χωρίς κανένα μέτρο προστασίας και δημιουργεί χάος, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Νέα Υόρκη Γέφυρα του Μπρούκλιν ΗΠΑ

Άνδρας περπατά πάνω στα καλώδια της Γέφυρας του Μπρούκλιν χωρίς κανένα μέτρο προστασίας και δημιουργεί χάος, δείτε βίντεο

Ισορροπούσε σε ύψος εκατοντάδων ποδιών πάνω από την κίνηση των οχημάτων

Άνδρας περπατά πάνω στα καλώδια της Γέφυρας του Μπρούκλιν χωρίς κανένα μέτρο προστασίας και δημιουργεί χάος, δείτε βίντεο
Σκηνές που κόβουν την ανάσα εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στη Νέα Υόρκη, όταν ένας άνδρας βρέθηκε να περπατά πάνω στα συρματόσχοινα της ιστορικής Γέφυρας του Μπρούκλιν, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών και το προσωρινό κλείσιμο της κυκλοφορίας στο ένα ρεύμα της γέφυρας.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 19:40 τοπική ώρα, όταν περαστικοί και οδηγοί είδαν τον άνδρα να περπατάει πάνω στα χαλύβδινα καλώδια, κοντά σε έναν από τους χαρακτηριστικούς πυλώνες της γέφυρας. Βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τον άνδρα να ισορροπεί σε μεγάλο ύψος, ενώ στο σημείο είχαν ήδη σπεύσει δυνάμεις της αστυνομίας και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Man Climbs Brooklyn Bridge and Walks Across Suspension Cables


Η επιχείρηση για την απομάκρυνση του άνδρα διήρκεσε αρκετή ώρα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στο ανατολικό ρεύμα της γέφυρας προς το Μπρούκλιν, εν μέσω της απογευματινής αιχμής. Οι αστυνομικοί της Ειδικής Μονάδας Εκτάκτων Περιστατικών κατάφεραν τελικά να προσεγγίσουν τον άνδρα και να τον μεταφέρουν με ασφάλεια, ενώ στη συνέχεια τέθηκε υπό κράτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας.

Man climbs the Brooklyn Bridge and walks along the suspension cables


Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε περίπου στις 22:00, αφού ολοκληρώθηκε η επιχείρηση των Αρχών. Δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται παρόμοιο περιστατικό στη Γέφυρα του Μπρούκλιν. Το 2022, ένας άνδρας είχε επίσης σκαρφαλώσει στα καλώδια της γέφυρας, προκαλώντας πολύωρες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία και μεγάλη κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων.

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