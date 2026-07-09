«Φάτε ό,τι θέλετε, πληρώστε όσα μπορείτε»: Νέα τάση στην υψηλή γαστρονομία, εστιατόριο των 238 δολαρίων το άτομο ανοίγει τις πόρτες του σε όλους

Μια διαφορετική προσέγγιση στην υψηλή γαστρονομία
υιοθετούν εστιατόρια στη Βόρεια Καλιφόρνια
, επιτρέποντας στους πελάτες τους να αποφασίσουν οι ίδιοι πόσο αξίζει το γεύμα τους.
Στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας πρωτοβουλίας, όπως γράφει η New York Post, βραβευμένα με αστέρια Michelin εστιατόρια
, όπως το Merchant Roots και το Bombera στην περιοχή του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο,
ανοίγουν τις πόρτες τους σε όσους μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά μια τέτοια εμπειρία.
Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος μιας παγκόσμιας πρωτοβουλίας που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Αυγούστου, κατά την οποία οι πελάτες -και όχι τα εστιατόρια- θα αποφασίζουν ποια είναι η αξία του γεύματος και της συνολικής εμπειρίας. Ανάλογες δράσεις θα γίνουν και σε άλλες περιοχές στις ΗΠΑ, αλλά και σε χώρες όπως το Μεξικό, η Κούβα και η Ινδία.
Για πολλούς κατοίκους του Σαν Φρανσίσκο, οι οποίοι έχουν αποκλειστεί οικονομικά από ορισμένες από τις πιο ακριβές γαστρονομικές εμπειρίες της πόλης, η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να κάνει ξανά προσιτό ένα δείπνο στο Merchant Roots, όπου το θεματικό μενού γευσιγνωσίας κοστίζει συνήθως 238 δολάρια ανά άτομο.
Ο σεφ Ράιαν Σέλτον εξηγεί ότι πήρε την ιδέα από την αντίστοιχη πρωτοβουλία του εστιατορίου Masala y Maiz στην Πόλη του Μεξικού. «Φάτε ό,τι θέλετε, πληρώστε όσο μπορείτε» ανέφερε μήνυμα του εστιατορίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη διεθνή δράση.
«Θέλω περισσότεροι άνθρωποι να έχουν την ευκαιρία να ζήσουν την εμπειρία του Merchant Roots και κυρίως να γνωρίσουν διαφορετικές πλευρές του, ελπίζω και διαφορετικά θέματα» είπε ο σεφ.
Στην πρωτοβουλία συμμετέχει και το Bombera στο Όκλαντ, με επικεφαλής τη σεφ Ντομίνικα Ράις-Σισνέρος. «Έτσι είναι, όταν τα εστιατόρια υποστηρίζουν κάτι» ανέφερε ανάρτηση του εστιατορίου στα social media. «Για μία ημέρα οι τιμές δεν είναι σταθερές. Οι επισκέπτες αποφασίζουν πόσο μπορούν να πληρώσουν. Η ίδια κουζίνα. Η ίδια πρόθεση».
Η δράση, πάντως, δεν περιορίζεται μόνο σε βραβευμένα εστιατόρια Michelin. Μικρότερες επιχειρήσεις σε Σαν Φρανσίσκο, Όκλαντ, Σονόμα και άλλες πόλεις έχουν δηλώσει ότι θα συμμετάσχουν. Για τον Σέλτον, δε, η ιδέα δεν θα μείνει μόνο στη συγκεκριμένη ημέρα. Όπως ανακοίνωσε, το Merchant Roots θα καθιερώσει την πρώτη Τρίτη κάθε μήνα ως ημέρα «Pay What You Want», όπου οι πελάτες θα πληρώνουν όσα επιθυμούν.
Το ενδιαφέρον είναι ήδη μεγάλο, καθώς, σύμφωνα με το εστιατόριο, είναι ήδη «φουλ» σε κρατήσεις για τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. «Πιστεύω ότι η υψηλή γαστρονομία πρέπει να είναι για όλους. Δεν πρέπει να αφορά μόνο τους ανθρώπους που έχουν διαθέσιμο εισόδημα» κατέληξε ο Σέλτον.