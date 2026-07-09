«Φάτε ό,τι θέλετε, πληρώστε όσα μπορείτε»: Νέα τάση στην υψηλή γαστρονομία, εστιατόριο των 238 δολαρίων το άτομο ανοίγει τις πόρτες του σε όλους

Η ιδέα ξεκίνησε στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας πρωτοβουλίας, που θα λάβει χώρα στις 26 Αυγούστου, ωστόσο εστιατόρια στη Βόρεια Καλιφόρνια, όπως το Merchant Roots και το Bombera, ετοιμάζονται να το καθιερώσουν σε μόνιμη βάση