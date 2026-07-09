Ο Όμηρος όπως τον φαντάστηκε ο Νόλαν: Η Οδύσσεια χωρίς κλισέ, με φυσικά σκηνικά και πραγματικά εφέ Η πολυαναμενόμενη ταινία που θα βγει στις αίθουσες στις 16 Ιουλίου φαίνεται να τα έχει όλα: ένα λαμπερό καστ, πρωτότυπα ευρήματα και άκρως απαιτητικές σκηνές - Τι αποκαλύπτουν οι συντελεστές και τι λέει ο σκηνοθέτης για τα γυρίσματα και τη μεγαλύτερη έως τώρα κινηματογραφική εμπειρία της καριέρας του

Τίνα Μανδηλαρά 09.07.2026, 18:26