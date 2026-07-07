Αγνοούμενος 11χρονος από τις ΗΠΑ βρέθηκε ζωντανός μετά από τρία χρόνια, είχε ταξιδέψει στην Ευρώπη

Ο ανήλικος που τον είχε αρπάξει η μητέρα του εντοπίστηκε στις ΗΠΑ έπειτα από έλεγχο στα σύνορα βάζοντας τέλος στην αγωνία