Πρώην Ολυμπιονίκης κατηγορείται για βανδαλισμό στη διάσημη πισίνα του Μνημείου Λίνκολν, αντιμέτωπος με 10 χρόνια φυλάκιση
Πρώην Ολυμπιονίκης κατηγορείται για βανδαλισμό στη διάσημη πισίνα του Μνημείου Λίνκολν, αντιμέτωπος με 10 χρόνια φυλάκιση
Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του πρώην Ολυμπιονίκη, απέρριψε τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για μία «εξωφρενική υπόθεση»
O πρώην Ολυμπιονίκης του κανό Ντέιβιντ Χερν, παραπέμφθηκε από σώμα ενόρκων στην Ουάσινγκτον για φερόμενη πρόκληση ζημιών στη διάσημη πισίνα «Reflecting Pool» μπροστά από το Μνημείο του Λίνκολν.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που κατατέθηκε στο Ανώτερο Δικαστήριο της Ουάσινγκτον, ο Χερν κατηγορείται για καταστροφή περιουσίας αξίας άνω των 1.000 δολαρίων. Πρόκειται για κακούργημα που, σε περίπτωση καταδίκης, μπορεί να επιφέρει ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών.
Οι εισαγγελικές Αρχές υποστηρίζουν ότι ο πρώην αθλητής προκάλεσε σκόπιμα φθορά στην εσωτερική επένδυση της πισίνας.
Η εισαγγελέας της Ουάσινγκτον, Τζανίν Πίρο, ανέφερε ότι ο Χερν φέρεται να αφαίρεσε με βίαιο τρόπο περίπου δύο τετραγωνικά πόδια από την επένδυση της πισίνας και υποστήριξε πως επέδειξε επιθετική συμπεριφορά απέναντι στους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους που βρίσκονταν στο σημείο.
Όταν ρωτήθηκε εάν η απόφαση για δίωξη σε βαθμό κακουργήματος συνδέεται με τις δημόσιες δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος είχε ζητήσει αυστηρές ποινές για όσους προκαλούν ζημιές σε μνημεία, η Πίρο απάντησε πως «τα στοιχεία καθορίζουν την πορεία της υπόθεσης».
Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του πρώην Ολυμπιονίκη, Νορμ Άιζεν, απέρριψε τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για μία «εξωφρενική υπόθεση». Όπως υποστήριξε, ο πελάτης του είναι αθώος και η δίωξη αποτελεί προσπάθεια μετατόπισης ευθυνών.
Ο ίδιος ο Χερν είχε δηλώσει στο CNN ότι συνελήφθη επειδή άγγιξε ένα κομμάτι μπλε υλικού που είχε ήδη αποκολληθεί μερικώς από τον πυθμένα της δεξαμενής. Όπως ανέφερε, ένας υπάλληλος της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων τον προειδοποίησε να μην βάλει το χέρι του στο νερό και λίγο αργότερα αστυνομικοί τον πέρασαν χειροπέδες. Ο ίδιος αρνείται ότι προκάλεσε οποιαδήποτε ζημιά, επιμένοντας πως απλώς ήθελε να δει τι είχε συμβεί.
Η ανακαίνιση της πισίνας, κόστους πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, είχε ολοκληρωθεί πρόσφατα ενόψει των εορτασμών της Ημέρας Ανεξαρτησίας, ωστόσο σύντομα εμφανίστηκαν προβλήματα με φύκια και αποκόλληση υλικών από την επιφάνειά της.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που κατατέθηκε στο Ανώτερο Δικαστήριο της Ουάσινγκτον, ο Χερν κατηγορείται για καταστροφή περιουσίας αξίας άνω των 1.000 δολαρίων. Πρόκειται για κακούργημα που, σε περίπτωση καταδίκης, μπορεί να επιφέρει ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών.
Οι εισαγγελικές Αρχές υποστηρίζουν ότι ο πρώην αθλητής προκάλεσε σκόπιμα φθορά στην εσωτερική επένδυση της πισίνας.
Η εισαγγελέας της Ουάσινγκτον, Τζανίν Πίρο, ανέφερε ότι ο Χερν φέρεται να αφαίρεσε με βίαιο τρόπο περίπου δύο τετραγωνικά πόδια από την επένδυση της πισίνας και υποστήριξε πως επέδειξε επιθετική συμπεριφορά απέναντι στους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους που βρίσκονταν στο σημείο.
Όταν ρωτήθηκε εάν η απόφαση για δίωξη σε βαθμό κακουργήματος συνδέεται με τις δημόσιες δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος είχε ζητήσει αυστηρές ποινές για όσους προκαλούν ζημιές σε μνημεία, η Πίρο απάντησε πως «τα στοιχεία καθορίζουν την πορεία της υπόθεσης».
Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του πρώην Ολυμπιονίκη, Νορμ Άιζεν, απέρριψε τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για μία «εξωφρενική υπόθεση». Όπως υποστήριξε, ο πελάτης του είναι αθώος και η δίωξη αποτελεί προσπάθεια μετατόπισης ευθυνών.
Ο ίδιος ο Χερν είχε δηλώσει στο CNN ότι συνελήφθη επειδή άγγιξε ένα κομμάτι μπλε υλικού που είχε ήδη αποκολληθεί μερικώς από τον πυθμένα της δεξαμενής. Όπως ανέφερε, ένας υπάλληλος της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων τον προειδοποίησε να μην βάλει το χέρι του στο νερό και λίγο αργότερα αστυνομικοί τον πέρασαν χειροπέδες. Ο ίδιος αρνείται ότι προκάλεσε οποιαδήποτε ζημιά, επιμένοντας πως απλώς ήθελε να δει τι είχε συμβεί.
Η ανακαίνιση της πισίνας, κόστους πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, είχε ολοκληρωθεί πρόσφατα ενόψει των εορτασμών της Ημέρας Ανεξαρτησίας, ωστόσο σύντομα εμφανίστηκαν προβλήματα με φύκια και αποκόλληση υλικών από την επιφάνειά της.
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