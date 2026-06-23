Πονοκέφαλος για τον Τραμπ η πισίνα στο Μνημείο Λίνκολν: Θα αποστραγγιστεί ξανά, δολιοφθορά καταγγέλλει ο Αμερικανός πρόεδρος
Πονοκέφαλος για τον Τραμπ η πισίνα στο Μνημείο Λίνκολν: Θα αποστραγγιστεί ξανά, δολιοφθορά καταγγέλλει ο Αμερικανός πρόεδρος
Απέδωσε την εμφάνιση φυκιών και φθορών σε πράξεις δολιοφθοράς λίγες μόλις εβδομάδες μετά από πολυδάπανη ανακαίνιση
Στην Ουάσιγκτον, ο ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η πισίνα «Reflecting Pool» θα αποστραγγιστεί εκ νέου, αποδίδοντας την εμφάνιση φυκιών και φθορών σε πράξεις δολιοφθοράς λίγες μόλις εβδομάδες μετά από πολυδάπανη ανακαίνιση, ενώ οι ομοσπονδιακές Αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε συλλήψεις και βεβαιώσεις παραβάσεων για περιστατικά βανδαλισμού.
Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το εμβληματικό Reflecting Pool στην Ουάσιγκτον έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές, τονίζοντας ότι έχει υποστεί «μια ρωγμή μήκους 300 ποδιών» και πως κάποιος έριξε λίπασμα στο νερό, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, συνέβαλε στην ανάπτυξη φυκιών. Όπως δήλωσε, «δεν μπορώ να κάνω τίποτα αν κάποιος μπαίνει με ένα μαχαίρι και την καταστρέφει», αναφερόμενος στο κόστος ανακαίνισης που, όπως εκτίμησε, έφτασε τα 16 εκατ. δολάρια.
Σύμφωνα με την αστυνομία των Εθνικών Πάρκων των ΗΠΑ, πέντε άτομα έχουν συλληφθεί για πράξεις βανδαλισμού που σχετίζονται με το μνημείο, ενώ σε άλλα πέντε έχουν επιβληθεί ομοσπονδιακές κυρώσεις. Παράλληλα, η αρμόδια υπηρεσία ύδρευσης της Ουάσιγκτον ενέκρινε άδεια για την αποστράγγιση της πισίνας, όπως μετέδωσε το Reuters.
Η εταιρεία που έχει αναλάβει τις εργασίες συντήρησης ανέφερε ότι οι ζημιές θα αποκατασταθούν στο πλαίσιο της εγγύησης του έργου. Την ίδια ώρα, η Εθνική Υπηρεσία Πάρκων και η αρμόδια αρχή ύδρευσης δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημα σχόλια.
Το Reflecting Pool, το οποίο κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1920 και εκτείνεται σε μήκος περίπου 619 μέτρων ανάμεσα στο Μνημείο Λίνκολν και το Μνημείο Ουάσιγκτον, έχει ιστορικά αντιμετωπίσει προβλήματα διαρροών, φθοράς υποδομών, δυσλειτουργιών στις σωληνώσεις, ανάπτυξης φυκιών και ρύπανσης από πτηνά. Παρά την πρόσφατη ανακαίνιση, εξακολουθούν να καταγράφονται προβλήματα, μεταξύ των οποίων η εμφάνιση φυκιών και φθορές στη σκούρα μπλε βαφή που είχε προστεθεί στον πυθμένα.
Τις τελευταίες ημέρες, συνεργεία της Εθνικής Υπηρεσίας Πάρκων έχουν ρίξει υπεροξείδιο του υδρογόνου στο νερό για τον περιορισμό της ανάπτυξης φυκιών, ενώ τμήματα της βαφής φαίνεται να αποκολλώνται και να επιπλέουν στην επιφάνεια, με επισκέπτες να τα απομακρύνουν.
Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης προειδοποιήσεις που είχε διατυπώσει η εισαγγελέας της Ουάσιγκτον, Ζανίν Πίρο, η οποία έχει δεσμευθεί για αυστηρή δίωξη όσων προκαλούν ζημιές στο μνημείο. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι προβλέπεται ποινή έως και 10 ετών φυλάκισης για καταστροφή ή απόπειρα καταστροφής τέτοιων έργων.
Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το εμβληματικό Reflecting Pool στην Ουάσιγκτον έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές, τονίζοντας ότι έχει υποστεί «μια ρωγμή μήκους 300 ποδιών» και πως κάποιος έριξε λίπασμα στο νερό, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, συνέβαλε στην ανάπτυξη φυκιών. Όπως δήλωσε, «δεν μπορώ να κάνω τίποτα αν κάποιος μπαίνει με ένα μαχαίρι και την καταστρέφει», αναφερόμενος στο κόστος ανακαίνισης που, όπως εκτίμησε, έφτασε τα 16 εκατ. δολάρια.
Σύμφωνα με την αστυνομία των Εθνικών Πάρκων των ΗΠΑ, πέντε άτομα έχουν συλληφθεί για πράξεις βανδαλισμού που σχετίζονται με το μνημείο, ενώ σε άλλα πέντε έχουν επιβληθεί ομοσπονδιακές κυρώσεις. Παράλληλα, η αρμόδια υπηρεσία ύδρευσης της Ουάσιγκτον ενέκρινε άδεια για την αποστράγγιση της πισίνας, όπως μετέδωσε το Reuters.
Η εταιρεία που έχει αναλάβει τις εργασίες συντήρησης ανέφερε ότι οι ζημιές θα αποκατασταθούν στο πλαίσιο της εγγύησης του έργου. Την ίδια ώρα, η Εθνική Υπηρεσία Πάρκων και η αρμόδια αρχή ύδρευσης δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημα σχόλια.
Το Reflecting Pool, το οποίο κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1920 και εκτείνεται σε μήκος περίπου 619 μέτρων ανάμεσα στο Μνημείο Λίνκολν και το Μνημείο Ουάσιγκτον, έχει ιστορικά αντιμετωπίσει προβλήματα διαρροών, φθοράς υποδομών, δυσλειτουργιών στις σωληνώσεις, ανάπτυξης φυκιών και ρύπανσης από πτηνά. Παρά την πρόσφατη ανακαίνιση, εξακολουθούν να καταγράφονται προβλήματα, μεταξύ των οποίων η εμφάνιση φυκιών και φθορές στη σκούρα μπλε βαφή που είχε προστεθεί στον πυθμένα.
Τις τελευταίες ημέρες, συνεργεία της Εθνικής Υπηρεσίας Πάρκων έχουν ρίξει υπεροξείδιο του υδρογόνου στο νερό για τον περιορισμό της ανάπτυξης φυκιών, ενώ τμήματα της βαφής φαίνεται να αποκολλώνται και να επιπλέουν στην επιφάνεια, με επισκέπτες να τα απομακρύνουν.
Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης προειδοποιήσεις που είχε διατυπώσει η εισαγγελέας της Ουάσιγκτον, Ζανίν Πίρο, η οποία έχει δεσμευθεί για αυστηρή δίωξη όσων προκαλούν ζημιές στο μνημείο. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι προβλέπεται ποινή έως και 10 ετών φυλάκισης για καταστροφή ή απόπειρα καταστροφής τέτοιων έργων.
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