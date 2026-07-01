Το Κίεβο ανακοίνωσε δημιουργία μηχανισμού που επιτρέπει στους εταίρους του να αγοράζουν ουκρανικά όπλα
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Το Κίεβο ανακοίνωσε δημιουργία μηχανισμού που επιτρέπει στους εταίρους του να αγοράζουν ουκρανικά όπλα

Με την εξέλιξη αυτή, η Ουκρανία αποσκοπεί στη συγκέντρωση πόρων για τη χρηματοδότηση των ενόπλων δυνάμεών της, τέσσερα και πλέον χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής

Το Κίεβο ανακοίνωσε δημιουργία μηχανισμού που επιτρέπει στους εταίρους του να αγοράζουν ουκρανικά όπλα
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Το Κίεβο ανακοίνωσε σήμερα τη δημιουργία μηχανισμού που επιτρέπει στους εταίρους του να αγοράζουν ουκρανικά όπλα και στρατιωτική τεχνολογία, αποσκοπώντας στη συγκέντρωση πόρων για τη χρηματοδότηση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, τέσσερα και πλέον χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

«Οι χώρες (...) με τις οποίες η Ουκρανία έχει συνάψει σχετικές διακυβερνητικές συμφωνίες, θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν ουκρανικά όπλα και τεχνολογία και να συνεργάζονται απευθείας με ουκρανούς κατασκευαστές», ανακοίνωσε μέσω Telegram ο υπουργός Άμυνας Μιχαΐλο Φέντοροφ.

Από την έναρξη του πολέμου, η Ουκρανία εξαρτάται από τους δυτικούς συμμάχους της για την προμήθεια διαφόρων όπλων, αλλά έχει επίσης αναπτύξει δική της τεχνολογία σε ορισμένους τομείς, ιδίως σε drones και συστήματα αντιμετώπισής τους.


Σύμφωνα με τον Φέντοροφ, στόχος είναι «η προσέλκυση επενδύσεων και, ταυτόχρονα, η διασφάλιση της κάλυψης των αναγκών των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων κατά προτεραιότητα».

Η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο ανέφερε πως ένα ποσοστό 20%-30% των εσόδων από τέτοιες εξαγωγές θα διατεθεί σε ειδικό ταμείο «για την ανάπτυξη της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας».
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