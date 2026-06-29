Μπλοκ από φελιζόλ αποκαλύπτονται στα συντρίμμια στη Βενεζουέλα: Αντιδράσεις για τα επίπεδα αντισεισμικής ασφάλειας, δείτε βίντεο

Γιατί εμφανίζονται λευκά μπλοκ στα συντρίμμια

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Μετά τους φονικούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο στα οποία διακρίνονται λευκά μπλοκ ανάμεσα στα συντρίμμια των κτιρίων.Πολλοί χρήστες υποστήριξαν ότι πρόκειται για πολυκατοικίες που είχαν κατασκευαστεί από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS - φελιζόλ), γνωστή σε αρκετές χώρες της Λατινικής Αμερικής ως «icopor», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις, ανησυχία και δημόσια συζήτηση για τα επίπεδα αντισεισμικής ασφάλειας.Σύμφωνα με όσα επισημαίνουν ειδικοί, δεν υπάρχει έως τώρα καμία επίσημη έκθεση που να επιβεβαιώνει πόσα κτίρια είχαν κατασκευαστεί με χρήση διογκωμένης πολυστερίνης ούτε ότι το συγκεκριμένο υλικό αποτέλεσε την αιτία των καταρρεύσεων. Οι τεχνικές έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι συγκεκριμένα κτίρια ανεγέρθηκαν με αυτόν τον τρόπο.Η τεχνική εξήγηση για την εμφάνισή της, είναι ότι η διογκωμένη πολυστερίνη (Expanded Polystyrene - EPS) χρησιμοποιείται νόμιμα σε ορισμένα κατασκευαστικά συστήματα.Συγκεκριμένα, αξιοποιείται ως θερμομονωτικό και ηχομονωτικό υλικό, ως ελαφρύ υλικό πλήρωσης ή για τη μείωση του βάρους πλακών και δαπέδων.Στις περιπτώσεις αυτές, το EPS δεν αποτελεί μέρος του φέροντος οργανισμού του κτιρίου. Το φορτίο της κατασκευής αναλαμβάνουν το οπλισμένο σκυρόδεμα και ο χάλυβας.