Συγκλονιστικές διασώσεις στη Βενεζουέλα μετά από τέσσερις ημέρες: Εξοργισμένοι κάτοικοι έβαλαν στρατιώτες να σκάβουν, δείτε βίντεο

Πατέρας και γιος βγήκαν ζωντανοί μετά από σχεδόν τέσσερις ημέρες

Διασώθηκε μητέρα με το 9 μηνών βρέφος της

«Κάθε ζωή που σώζεται είναι μια νίκη»

Η μάχη με τον χρόνο συνεχίζεται

Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι περίπου 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, με τους ειδικούς να προειδοποιούν πως όσο περνούν οι ώρες οι πιθανότητες εντοπισμού επιζώντων μειώνονται δραματικά.Μέσα στη γενικευμένη καταστροφή, σημειώθηκαν δύο διασώσεις που αναπτέρωσαν τις ελπίδες.Στην Καραμπαλέντα, παραλιακή πόλη βόρεια του Καράκας που έχει σχεδόν ισοπεδωθεί, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια, σχεδόν τέσσερις ημέρες μετά τον σεισμό.Σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου, ομάδες Αμερικανών και Γάλλων διασωστών κατάφεραν να τους απεγκλωβίσουν από ένα τεράστιο βουνό συντριμμιών. Οι δύο διασωθέντες μεταφέρθηκαν γυμνοί πάνω σε φορεία, μέσα σε χειροκροτήματα και συγκίνηση από δεκάδες ανθρώπους που παρακολουθούσαν την επιχείρηση.Νωρίτερα, αμερικανικές ομάδες έρευνας και διάσωσης είχαν καταφέρει να ανασύρουν ζωντανό ένα βρέφος εννέα μηνών κάτω από τα ερείπια στην περιοχή Κάτια Λα Μαρ.Το παιδί διασώθηκε μαζί με τη μητέρα του και, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, και οι δύο υπέστησαν μόνο ελαφρά τραύματα.«Αυτή η ηρωική διάσωση πραγματοποιήθηκε στην Κάτια Λα Μαρ από την ομάδα έρευνας και διάσωσης της κομητείας Φέρφαξ (USA-01), η οποία αναπτύχθηκε στη Βενεζουέλα στις 26 Ιουνίου μετά από ενεργοποίηση του Υπουργείου Εξωτερικών», ανέφερε εκπρόσωπος του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών.Το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανήρτησε σχετικό μήνυμα στην πλατφόρμα X.«Ενάντια στις απίθανες πιθανότητες, η ελπίδα επιμένει. Αμερικανικές ομάδες έρευνας και διάσωσης διέσωσαν ένα βρέφος κάτω από τα ερείπια μετά τον σεισμό στη Βενεζουέλα. Κάθε ζωή που σώζεται είναι μια νίκη», ανέφερε στην ανάρτησή του.Το βίντεο της επιχείρησης κοινοποίησε και ο Λευκός Οίκος, συνοδεύοντάς το με τη φράση: «Η Αμερική στα καλύτερά της».Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις υπενθυμίζουν ότι οι πρώτες 48 έως 72 ώρες μετά από έναν σεισμό είναι καθοριστικές για τον εντοπισμό επιζώντων, αν και το χρονικό αυτό περιθώριο μπορεί να παραταθεί όταν οι εγκλωβισμένοι έχουν πρόσβαση σε νερό και τρόφιμα.«Μέχρι να είμαστε 100% σίγουροι, έχουμε μια αχτίδα ελπίδας», δήλωσε στο BBC ένας άνδρας που αναζητεί ένα 14χρονο αγόρι.Έξω από το νοσοκομείο Βάργκας στο Καράκας έχει αναρτηθεί λίστα με τα ονόματα των τραυματιών. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής του χειρουργείου, Λουίς Ροντρίγκεζ, «τηρούνται αυστηρά αρχεία των ασθενών».Παράλληλα, οικογένειες έχουν κολλήσει στους τοίχους φωτογραφίες των αγαπημένων τους προσώπων, ελπίζοντας ότι θα βρεθούν ζωντανοί.