Συγκλονιστικές διασώσεις στη Βενεζουέλα μετά από τέσσερις ημέρες: Εξοργισμένοι κάτοικοι έβαλαν στρατιώτες να σκάβουν, δείτε βίντεο
Ο επίσημος απολογισμός έφτασε τους 1.450 νεκρούς, ενώ περίπου 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται
Σκηνές έντασης σημειώθηκαν την Κυριακή στην περιοχή Ταναγουαρένα (Καραβαγιέδα), στην πολιτεία Λα Γουάιρα, μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τον διπλό σεισμό.
Un vecino del edificio Tanaguarenas, en La Guaira, encaró a un grupo de militares en medio de la emergencia, cuestionando su presencia armada mientras los ciudadanos intentan recuperar a sus familiares entre los escombros. #VPItv.— VPItv (@VPITV) June 28, 2026
📹:@maryorin_mendez pic.twitter.com/bXZnym7Sr4
Σύμφωνα με ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου, εξοργισμένοι κάτοικοι υποχρέωσαν στρατιώτες που είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή να αφήσουν τα όπλα τους και να πάρουν φτυάρια και τσάπες, ώστε να συμμετάσχουν στις προσπάθειες απομάκρυνσης συντριμμιών από κτίριο που είχε καταρρεύσει.
No hay muro que detenga la determinación y la vocación de salvar el milagro de la vida.— Ministerio de Comunicación e Información (@mippci_ven) June 27, 2026
La unión y la solidaridad se fortalece 🇻🇪 pic.twitter.com/CdIvgJpRQB
«Η χώρα σας χρειάζεται. Αφήστε κάτω τα όπλα, αφήστε κάτω τις σφαίρες», φώναζε ένας άνδρας απευθυνόμενος σε στρατιωτικό, ενώ δεκάδες πολίτες συμμετείχαν στην έντονη διαμαρτυρία.
🇻🇪‼️ | El colmo de la miseria humana: militares encontraron dólares entre las ruinas e intentaron robárselos en la cara de los damnificados, según reporta VVPeriodistas. La población enfurecida los repelió al grito de “sucios y muertos de hambre” y los obligó a destruirlos. pic.twitter.com/2UinIV4sVT— UHN Plus (@UHN_Plus) June 27, 2026
Ο μέχρι στιγμής επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 1.450 νεκρούς, ενώ τουλάχιστον 189 κτίρια έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς.
More drone footage shows devastation across Venezuela caused by the earthquakes last week. pic.twitter.com/lQC5MfzpjR— Breaking911 (@Breaking911) June 28, 2026
Current figures from Venezuela earthquakes:— AZ Intel (@AZ_Intel_) June 27, 2026
- 1,430 dead
- 3,238 injured
- 68,900 people are missing, families tell Venezuelan government
Aerial footage from La Guaira: pic.twitter.com/8PWEYQC4hC
Πατέρας και γιος βγήκαν ζωντανοί μετά από σχεδόν τέσσερις ημέρεςΜέσα στη γενικευμένη καταστροφή, σημειώθηκαν δύο διασώσεις που αναπτέρωσαν τις ελπίδες.
Στην Καραμπαλέντα, παραλιακή πόλη βόρεια του Καράκας που έχει σχεδόν ισοπεδωθεί, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια, σχεδόν τέσσερις ημέρες μετά τον σεισμό.
Σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου, ομάδες Αμερικανών και Γάλλων διασωστών κατάφεραν να τους απεγκλωβίσουν από ένα τεράστιο βουνό συντριμμιών. Οι δύο διασωθέντες μεταφέρθηκαν γυμνοί πάνω σε φορεία, μέσα σε χειροκροτήματα και συγκίνηση από δεκάδες ανθρώπους που παρακολουθούσαν την επιχείρηση.
Διασώθηκε μητέρα με το 9 μηνών βρέφος τηςΝωρίτερα, αμερικανικές ομάδες έρευνας και διάσωσης είχαν καταφέρει να ανασύρουν ζωντανό ένα βρέφος εννέα μηνών κάτω από τα ερείπια στην περιοχή Κάτια Λα Μαρ.
Το παιδί διασώθηκε μαζί με τη μητέρα του και, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, και οι δύο υπέστησαν μόνο ελαφρά τραύματα.
«Αυτή η ηρωική διάσωση πραγματοποιήθηκε στην Κάτια Λα Μαρ από την ομάδα έρευνας και διάσωσης της κομητείας Φέρφαξ (USA-01), η οποία αναπτύχθηκε στη Βενεζουέλα στις 26 Ιουνίου μετά από ενεργοποίηση του Υπουργείου Εξωτερικών», ανέφερε εκπρόσωπος του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών.
Today, members of USA-01, working alongside local firefighters, rescued a mother & her nine-month-old baby from a collapsed structure. Both were found alive with only minor injuries, brought to safety to the cheers of neighbors.— VA-TF1 / USA-01 - Urban Search and Rescue (@VATF1) June 27, 2026
This is our why: the delivery of hope.@StateDept pic.twitter.com/3ZmJWlN5oL
«Κάθε ζωή που σώζεται είναι μια νίκη»Το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανήρτησε σχετικό μήνυμα στην πλατφόρμα X.
«Ενάντια στις απίθανες πιθανότητες, η ελπίδα επιμένει. Αμερικανικές ομάδες έρευνας και διάσωσης διέσωσαν ένα βρέφος κάτω από τα ερείπια μετά τον σεισμό στη Βενεζουέλα. Κάθε ζωή που σώζεται είναι μια νίκη», ανέφερε στην ανάρτησή του.
Το βίντεο της επιχείρησης κοινοποίησε και ο Λευκός Οίκος, συνοδεύοντάς το με τη φράση: «Η Αμερική στα καλύτερά της».
America at its best.— The White House (@WhiteHouse) June 27, 2026
Thank you to the American search and rescue teams providing assistance in Venezuela. 🇺🇸 https://t.co/LPOkVRYanS
Η μάχη με τον χρόνο συνεχίζεταιΟι ανθρωπιστικές οργανώσεις υπενθυμίζουν ότι οι πρώτες 48 έως 72 ώρες μετά από έναν σεισμό είναι καθοριστικές για τον εντοπισμό επιζώντων, αν και το χρονικό αυτό περιθώριο μπορεί να παραταθεί όταν οι εγκλωβισμένοι έχουν πρόσβαση σε νερό και τρόφιμα.
«Μέχρι να είμαστε 100% σίγουροι, έχουμε μια αχτίδα ελπίδας», δήλωσε στο BBC ένας άνδρας που αναζητεί ένα 14χρονο αγόρι.
🇻🇪 STUNNING RESCUE: A young man is pulled out after being buried under rubble for days in La Guaira, Venezuela.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 28, 2026
The boy can be heard sobbing tears of joy and relief after being rescued with only a few visible injuries.
Miracles do happen!https://t.co/WsqeXtHXlb
Έξω από το νοσοκομείο Βάργκας στο Καράκας έχει αναρτηθεί λίστα με τα ονόματα των τραυματιών. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής του χειρουργείου, Λουίς Ροντρίγκεζ, «τηρούνται αυστηρά αρχεία των ασθενών».
Παράλληλα, οικογένειες έχουν κολλήσει στους τοίχους φωτογραφίες των αγαπημένων τους προσώπων, ελπίζοντας ότι θα βρεθούν ζωντανοί.
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