Βίντεο: Η στιγμή που άνδρας στη Βενεζουέλα απεγκλωβίζεται ζωντανός από τα συντρίμμια και ξεσπά σε κλάματα

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Παπική «αλληλεγγύη»

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Entre los escombros, las labores de búsqueda y rescate no se detienen en las zonas gravemente impactadas por los terremotos en Venezuela.



El contingente salvadoreño ejecuta acciones especializadas en el sector de Coral Bella. pic.twitter.com/5GyxVXLA0c — Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) June 29, 2026

Σε έναν από τους τομείς που υπέστησαν τα πιο σκληρά πλήγματα, καθώς βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο, στη Λα Γουάιρα, ο Έκτορ Αγκιλέρα έψαχνε ακόμη τέσσερα μέλη της οικογένειάς του, που θάφτηκαν στα συντρίμμια όταν έγιναν οι αλλεπάλληλοι σεισμοί 7,2 και 7,5 βαθμών την περασμένη Τετάρτη.Άλλοι δυο συγγενείς του κατορθώθηκε να σωθούν. «Δεν είχαμε τα μέσα να βγάλουμε την οικογένειά μας από εκεί μέσα. Δεν μπορούσαμε να τους φτάσουμε μόνοι. Είναι θαμμένοι εκεί μέσα. Ξέρουμε ότι είναι νεκροί. Αλλά μένουμε εδώ», είπε.Στη συνοικία Σαν Μπερναρντίνο της πρωτεύουσας, εθελοντές είχαν σκαρφαλώσει σε κτίριο που κατέρρευσε, χρησιμοποιώντας τρυπάνια για να σπάνε όγκους μπετόν και απομακρύνοντας συντρίμμια με τα χέρια, σχηματίζοντας αλυσίδες.Στην Τσακάο, άλλη συνοικία του πρωτεύουσας, μεγάλες διαφημιστικές οθόνες πάνω σε ακίνητο πρόβαλαν τα πρόσωπα αγνοούμενων, με την ελπίδα να συμβάλουν να εντοπιστούν.«Θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη μου στις αδελφές και στους αδελφούς στη Βενεζουέλα που πλήττονται από τους πρόσφατους σεισμούς, οι οποίοι προκάλεσαν πολλούς θανάτους και τραυματισμούς», είπε χθες -στα ισπανικά- ο πάπας Λέων Ιδ΄ στο Βατικανό.Τις ώρες ως την άφιξη των πρώτων ξένων σωστικών συνεργείων, πολίτες έψαχναν θύματα συχνά με γυμνά χέρια. Σε μια χώρα η οικονομία της οποία φυτοζωούσε για χρόνια, η έλλειψη μηχανημάτων έργου και ανύψωσης γίνεται οδυνηρά αισθητή.συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και, είπε στην Καραβαγιέδα πεπειραμένος αυστραλός διασώστης που ζει στο Μαϊάμι, ο Κρεγκ Ντεμέλον, 43 ετών.Η κυβέρνηση περιορίζει την πρόσβαση στην πολιτεία Λα Γουάιρα, επέβαλε σε εθελοντές την υποχρέωση να εξασφαλίζουν άδεια για να εισέρχονται στην περιοχή. Κάτι που προκαλεί την οργή τους.«Πρέπει να σου δώσουν άδεια για να πας να σώσεις ζωές... αναλογιστείτε το», είπε σε αγανακτισμένο τόνο ο Κάρλος Ιτριάγο, 27 ετών.Παράλληλα η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, μορφή της αντιπολίτευσης, διαβεβαίωσε χθες το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ότι θα επιτρέψει στη Βενεζουέλα «πολύ σύντομα». «Είναι η ώρα, είναι καθήκον μου να βρίσκομαι στο πλευρό του λαού μου», δήλωσε.Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας θεωρεί την κ. Ματσάδο «φυγόδικη»· την κατηγορεί εξάλλου ότι συνηγόρησε υπέρ της αμερικανικής στρατιωτικής επίθεσης που ανέτρεψε τον κ. Μαδούρο.Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες, στόχος σφοδρών επικρίσεων, ευχαρίστησε τις 24 χώρες που έστειλαν 521 τόνους υλικού, πάνω από 2.700 διασώστες και 86 ομάδες με σκυλιά ειδικά εκπαιδευμένα για τον εντοπισμό παγιδευμένων.Οι ζημιές που προκλήθηκαν εκτιμάται πως έχουν αξία σχεδόν 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων· το ποσό ανέρχεται στο 6% του ΑΕΠ, κατά υπολογισμούς του προγράμματος ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (PNUD στα γαλλικά, UNDP στα αγγλικά).Τουλάχιστον 28 αλλοδαποί, ή άνθρωποι ή διπλή υπηκοότητα, της Βενεζουέλας και άλλων κρατών, συγκαταλέγονται στα θύματα: επτά από την Κίνα, εννιά από την Ισπανία, δύο από τη Βραζιλία, ένας από τη Χιλή, ένας από την Ουρουγουάη, καθώς κι ένας με υπηκοότητα Βενεζουέλας και Ιταλίας.Η Βενεζουέλα είναι χώρα με υψηλή σεισμικότητα, αλλά τόσο ισχυρός σεισμός είχε να σημειωθεί στην επικράτειά της από το 1997.