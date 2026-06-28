Στους 1.450 οι νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα, περίπου 50.000 αγνοούμενοι
ΚΟΣΜΟΣ
Βενεζουέλα Σεισμός

Στους 1.450 οι νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα, περίπου 50.000 αγνοούμενοι

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της χώρας 774 κτίρια έχουν υποστεί υλικές ζημιές, ενώ 189 καταστράφηκαν ολοσχερώς - Περισσότερα από 3.250 άτομα τραυματίστηκαν και 12.721 άτομα έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους

Στους 1.450 οι νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα, περίπου 50.000 αγνοούμενοι
Τους 1.450 έφτασαν οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, ενώ 774 κτίρια έχουν υποστεί υλικές ζημιές και 189 καταστράφηκαν ολοσχερώς, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της χώρας, Χόρχε Ροδρίγκες. Έως τώρα έχουν τραυματιστεί περισσότεροι από 3.150 άνθρωποι.

«Ο αριθμός των θανάτων ανήλθε σε 1450, γυναίκες και άνδρες που έχασαν τη ζωή τους μετά την πιο βάναυση φυσική καταστροφή που έχει υποστεί ποτέ η χώρα μας στην ιστορία της», τόνισε ο Ροδρίγκες.

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, ο αριθμός των αγνοουμένων υπολογίζεται περίπου σε 50.000.

Παράλληλα, τα σωστικά συνεργεία, με συνολικό προσωπικό που ανέρχεται γύρω στα 25.000 άτομα, εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τον χρόνο και αναζητούν ανθρώπους θαμμένους μέσα στα ερείπια. Μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς 12.721 άτομα έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Εικόνες καταστροφής κατέγραψε ελικόπτερο της Πυροσβεστικής από το Λος Άντζελες πετώντας πάνω από την πόλη La Guaira.

Οι σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, σημειώθηκαν με διαφορά μικρότερη του ενός λεπτού, ανήμερα εθνικής αργίας, όταν οι περισσότεροι πολίτες βρίσκονταν στα σπίτια τους, γεγονός που συνέβαλε στον μεγάλο αριθμό θυμάτων.

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