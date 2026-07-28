Συντάξεις Αυγούστου 2026: Από σήμερα το πρώτο κύμα πληρωμών σε 2,6 εκατ. συνταξιούχους

Αναλυτικά, οι ημερομηνίες των πληρωμών των συντάξεων του Αυγούστου 2026, για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων, όπως τις ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ