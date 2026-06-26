Τέλος σε παράδοση 200 ετών: Ο βασιλιάς Κάρολος δεν θα εγκατασταθεί στο Μπάκιγχαμ μετά την ανακαίνιση των 369 εκατ. λιρών

Την ίδια ώρα, αποκαλύφθηκε ότι ο Κάρολος

σε φόρους για το 2024/25, για πρώτη φορά με τα σχετικά ποσά να δημοσιοποιούνται, γεγονός που τον κατατάσσει μεταξύ των 100 μεγαλύτερων φορολογουμένων στη Βρετανία. Η βασιλική οικογένεια έχει δεσμευτεί τα τελευταία χρόνια για μεγαλύτερη

στα οικονομικά της, εν μέσω αυξημένης δημόσιας κριτικής μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ το 2022.