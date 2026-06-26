Ο βασιλιάς Κάρολος αποκαλύπτει ότι πλήρωσε 12,9 εκατομμύρια λίρες σε φόρους για το 2024-25

Ο μονάρχης αποκάλυψε για πρώτη φορά τα φορολογικά του στοιχεία, με τον ίδιο και τον πρίγκιπα Ουίλιαμ να έχουν καταβάλει πάνω από 50 εκατ. λίρες (πάνω από 57 εκατ. ευρώ) από το 2022