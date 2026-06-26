Ο βασιλιάς Κάρολος αποκαλύπτει ότι πλήρωσε 12,9 εκατομμύρια λίρες σε φόρους για το 2024-25
Ο βασιλιάς Κάρολος αποκαλύπτει ότι πλήρωσε 12,9 εκατομμύρια λίρες σε φόρους για το 2024-25
Ο μονάρχης αποκάλυψε για πρώτη φορά τα φορολογικά του στοιχεία, με τον ίδιο και τον πρίγκιπα Ουίλιαμ να έχουν καταβάλει πάνω από 50 εκατ. λίρες (πάνω από 57 εκατ. ευρώ) από το 2022
Ο βασιλιάς Κάρολος γνωστοποίησε ότι κατέβαλε 12,9 εκατομμύρια λίρες (περίπου 14,9 εκατομμύρια ευρώ) σε φόρους για την περίοδο 2024–2025, σε μια ιστορική κίνηση διαφάνειας, καθώς γίνεται ο πρώτος μονάρχης που δημοσιοποιεί το φορολογικό του ποσό. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του παλατιού, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ κατέβαλε 7,76 εκατομμύρια λίρες (περίπου 8,9 εκατομμύρια ευρώ) για το ίδιο διάστημα, με το Μπάκιγχαμ να κάνει λόγο για ενίσχυση της λογοδοσίας.
Η δημοσιοποίηση των φορολογικών πληρωμών του βασιλιά και του διαδόχου του αποτελεί προσωπική επιλογή τους, σύμφωνα με τα γραφεία τους, και παρουσιάζεται ως βήμα ενίσχυσης της διαφάνειας γύρω από τη λειτουργία της μοναρχίας.
Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ υπογράμμισε ότι η κίνηση αυτή στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση της οικονομικής λογοδοσίας της βασιλικής οικογένειας.
Από το 2022, όταν ανέλαβαν τους σημερινούς τους ρόλους, οι συνολικές φορολογικές τους πληρωμές ξεπερνούν τις 50 εκατομμύρια λίρες (πάνω από 57 εκατομμύρια ευρώ).
Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ χρηματοδοτείται από το δουκάτο της Κορνουάλης, ένα μεγάλο κληρονομικό χαρτοφυλάκιο που καλύπτει επίσημες υποχρεώσεις, το γραφείο του και την ιδιωτική του ζωή.
Παράλληλα, το Sovereign Grant αναμένεται να αυξηθεί σε περίπου 100 εκατομμύρια λίρες (περίπου 117 εκατομμύρια ευρώ) για το οικονομικό έτος 2027–28.
Δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τον τρόπο υπολογισμού των φόρων ούτε για τις ιδιωτικές επενδύσεις της βασιλικής οικογένειας.
Η δημοσιοποίηση των φορολογικών πληρωμών του βασιλιά και του διαδόχου του αποτελεί προσωπική επιλογή τους, σύμφωνα με τα γραφεία τους, και παρουσιάζεται ως βήμα ενίσχυσης της διαφάνειας γύρω από τη λειτουργία της μοναρχίας.
Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ υπογράμμισε ότι η κίνηση αυτή στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση της οικονομικής λογοδοσίας της βασιλικής οικογένειας.
Πόσα πλήρωσαν τα προηγούμενα χρόνιαΓια την περίοδο 2023–24, ο βασιλιάς Κάρολος κατέβαλε 11,7 εκατομμύρια λίρες (περίπου 13,5 εκατομμύρια ευρώ), ενώ ο πρίγκιπας Ουίλιαμ πλήρωσε 8,34 εκατομμύρια λίρες (περίπου 9,6 εκατομμύρια ευρώ).
Από το 2022, όταν ανέλαβαν τους σημερινούς τους ρόλους, οι συνολικές φορολογικές τους πληρωμές ξεπερνούν τις 50 εκατομμύρια λίρες (πάνω από 57 εκατομμύρια ευρώ).
Εισοδήματα από τα δουκάταΟ βασιλιάς Κάρολος λαμβάνει εισόδημα από το δουκάτο του Λάνκαστερ, ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο γης, επενδύσεων και ακινήτων, με ετήσιο εισόδημα περίπου 25,2 εκατομμύρια λίρες (περίπου 29,5 εκατομμύρια ευρώ).
Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ χρηματοδοτείται από το δουκάτο της Κορνουάλης, ένα μεγάλο κληρονομικό χαρτοφυλάκιο που καλύπτει επίσημες υποχρεώσεις, το γραφείο του και την ιδιωτική του ζωή.
Διαφάνεια και δημόσια χρηματοδότησηΤο Παλάτι ανέφερε ότι η δημοσιοποίηση των στοιχείων έγινε για λόγους διαφάνειας και καλύτερης κατανόησης των οικονομικών υποχρεώσεων της βασιλικής οικογένειας.
Παράλληλα, το Sovereign Grant αναμένεται να αυξηθεί σε περίπου 100 εκατομμύρια λίρες (περίπου 117 εκατομμύρια ευρώ) για το οικονομικό έτος 2027–28.
Κατοικία και επόμενες κινήσειςΟ βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα θα συνεχίσουν να διαμένουν στο Clarence House και δεν θα μετακομίσουν στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.
Δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τον τρόπο υπολογισμού των φόρων ούτε για τις ιδιωτικές επενδύσεις της βασιλικής οικογένειας.
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