H στιγμή που αστυνομικοί στην Καλιφόρνια γαζώνουν 15χρονο που κρατούσε μαχαίρι, «θέλω να πεθάνω σήμερα» τους φώναζε

O 15χρονος Τζέιντεν Μιτσάκα που έπεσε νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών

Από την πλευρά της η οικογένεια του Τζέιντεν έχει καταθέσει αγωγή κατά του Δήμου της Σάντα Άνα, υποστηρίζοντας ότι οι αστυνομικοί έκαναν αδικαιολόγητη χρήση θανατηφόρας βίας. Όπως ισχυρίζονται, είχαν ζητήσει να επέμβει η ειδική Ομάδα Ψυχιατρικής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Περιστατικών της πόλης.«Αυτό που ζητώ σήμερα είναι δικαιοσύνη για τον γιο μου. Δεν άξιζε να πεθάνει με αυτόν τον τρόπο», είχε δηλώσει τον Ιούνιο η μητέρα του, Μαριμπέλ Μιτσάκα. «Ήταν ένα παιδί γεμάτο αγάπη και είχε όνειρα για το μέλλον. Ήθελε να γίνει μηχανικός. Αλλά εκείνη τη μέρα, αυτοί οι αστυνομικοί δεν νοιάστηκαν. Δεν έκαναν τίποτα. Απλώς πήγαν και τον πυροβόλησαν μπροστά στα μάτια μου».Στην ανακοίνωση που συνόδευσε τη δημοσιοποίηση του βίντεο αναφέρθηκε, πάντως, ότι ο 53χρονος ήταν ο μοναδικός που κάλεσε τις αρχές και «δεν ζήτησε ούτε ανέφερε την ανάγκη παρέμβασης υπηρεσιών ψυχικής υγείας».