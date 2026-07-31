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H στιγμή που αστυνομικοί στην Καλιφόρνια γαζώνουν 15χρονο που κρατούσε μαχαίρι, «θέλω να πεθάνω σήμερα» τους φώναζε
H στιγμή που αστυνομικοί στην Καλιφόρνια γαζώνουν 15χρονο που κρατούσε μαχαίρι, «θέλω να πεθάνω σήμερα» τους φώναζε
Η οικογένεια του Τζέιντεν Μιτσάκα έχει καταθέσει αγωγή για αδικαιολόγητη χρήση θανατηφόρας βίας - «Οι αστυνομικοί δεν νοιάστηκαν, απλώς πήγαν και τον πυροβόλησαν μπροστά στα μάτια μου» είπε η μητέρα του
Βίντεο από τις κάμερες στις στολές των αστυνομικών που ενεπλάκησαν στο περιστατικό με πυροβολισμούς το βράδυ της 14ης Ιουνίου στο οποίο κατέληξε ο 15χρονος Τζέιντεν Μιτσάκα, έδωσε στη δημοσιότητα το αστυνομικό τμήμα της Σάντα Άνα στην Καλιφόρνια.
Στο βίντεο φαίνονται οι αστυνομικοί να φτάνουν στο διαμέρισμα για το οποίο είχε γίνει κλήση και να ενημερώνονται από έναν 53χρονο τραυματισμένο από μαχαίρι, ο οποίος διατηρούσε σχέση με τη μητέρα του 15χρονου. Ο άνδρας φέρεται να τους είπε ότι είχε καταφέρει να πάρει ένα μαχαίρι από τον Τζέιντεν προειδοποιώντας τους ότι μέσα στο διαμέρισμα ήταν ακόμα η μητέρα του ανήλικου που του φώναζε «άφησε το μαχαίρι» στα ισπανικά.
Όταν ο ένας από τους αστυνομικούς κλώτσησε την πόρτα, ο Τζέιντεν εμφανίστηκε κρατώντας στο χέρι του ένα μαχαίρι ενώ δευτερόλεπτα νωρίτερα φώναζε «θέλω να πεθάνω γαμ…ο».
«Τώρα θα με πυροβολήσουν, γαμ...ο» συνέχιζε να φωνάζει ο 15χρονος με τους αστυνομικούς να του λένε «ακου, αδερφέ, είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε, απλώς πέτα το μαχαίρι».
Αφού, όμως, ο Τζέιντεν συνέχισε να λέει «θέλω να με πυροβολήσουν», ο ίδιος, κατά την αστυνομία, έκανε κίνηση και «όρμησε γρήγορα και επιθετικά προς τους αστυνομικούς κρατώντας μαχαίρι» με τους ένστολους να ανοίγουν πυρ και να πυροβολούν αρκετές φορές τον 15χρονο.
Σύμφωνα με την αστυνομία όταν οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ ο Τζέιντεν εξακολουθούσε να κρατά το δεύτερο από τα δύο μαχαίρια που βρέθηκαν.
Η μητέρα του Τζέιντεν τραυματίστηκε και της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο σημείο, ενώ ο 53χρονος που είχε δεχθεί τη μαχαιριά διακομίστηκε σε νοσοκομείο.
Η αστυνομία ανέφερε ότι στο παρελθόν είχε κληθεί και άλλες φορές στο συγκεκριμένο διαμέρισμα για περιστατικά επίθεσης με τον διοικητή της Αστυνομίας της Σάντα Άνα, να ανακοινώνει ότι η Εισαγγελία θα εξετάσει το περιστατικό για να διαπιστωθεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες, ενώ παράλληλα η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της αστυνομίας διεξάγει δική της έρευνα.
Στο βίντεο φαίνονται οι αστυνομικοί να φτάνουν στο διαμέρισμα για το οποίο είχε γίνει κλήση και να ενημερώνονται από έναν 53χρονο τραυματισμένο από μαχαίρι, ο οποίος διατηρούσε σχέση με τη μητέρα του 15χρονου. Ο άνδρας φέρεται να τους είπε ότι είχε καταφέρει να πάρει ένα μαχαίρι από τον Τζέιντεν προειδοποιώντας τους ότι μέσα στο διαμέρισμα ήταν ακόμα η μητέρα του ανήλικου που του φώναζε «άφησε το μαχαίρι» στα ισπανικά.
Όταν ο ένας από τους αστυνομικούς κλώτσησε την πόρτα, ο Τζέιντεν εμφανίστηκε κρατώντας στο χέρι του ένα μαχαίρι ενώ δευτερόλεπτα νωρίτερα φώναζε «θέλω να πεθάνω γαμ…ο».
«Τώρα θα με πυροβολήσουν, γαμ...ο» συνέχιζε να φωνάζει ο 15χρονος με τους αστυνομικούς να του λένε «ακου, αδερφέ, είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε, απλώς πέτα το μαχαίρι».
Αφού, όμως, ο Τζέιντεν συνέχισε να λέει «θέλω να με πυροβολήσουν», ο ίδιος, κατά την αστυνομία, έκανε κίνηση και «όρμησε γρήγορα και επιθετικά προς τους αστυνομικούς κρατώντας μαχαίρι» με τους ένστολους να ανοίγουν πυρ και να πυροβολούν αρκετές φορές τον 15χρονο.
NEW: Family files legal claim after Santa Ana officers fatally shot 15-year-old after he stabbed his mother’s boyfriend and refused to drop the knife— The Facts Dude 🤙🏽 (@Thefactsdude) July 30, 2026
Santa Ana police responded to a 911 call reporting that 15-year-old Jaden Michaca had stabbed his mother’s boyfriend with a… pic.twitter.com/qHZ6a85SJN
Σύμφωνα με την αστυνομία όταν οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ ο Τζέιντεν εξακολουθούσε να κρατά το δεύτερο από τα δύο μαχαίρια που βρέθηκαν.
Η μητέρα του Τζέιντεν τραυματίστηκε και της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο σημείο, ενώ ο 53χρονος που είχε δεχθεί τη μαχαιριά διακομίστηκε σε νοσοκομείο.
Η αστυνομία ανέφερε ότι στο παρελθόν είχε κληθεί και άλλες φορές στο συγκεκριμένο διαμέρισμα για περιστατικά επίθεσης με τον διοικητή της Αστυνομίας της Σάντα Άνα, να ανακοινώνει ότι η Εισαγγελία θα εξετάσει το περιστατικό για να διαπιστωθεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες, ενώ παράλληλα η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της αστυνομίας διεξάγει δική της έρευνα.
Από την πλευρά της η οικογένεια του Τζέιντεν έχει καταθέσει αγωγή κατά του Δήμου της Σάντα Άνα, υποστηρίζοντας ότι οι αστυνομικοί έκαναν αδικαιολόγητη χρήση θανατηφόρας βίας. Όπως ισχυρίζονται, είχαν ζητήσει να επέμβει η ειδική Ομάδα Ψυχιατρικής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Περιστατικών της πόλης.
«Αυτό που ζητώ σήμερα είναι δικαιοσύνη για τον γιο μου. Δεν άξιζε να πεθάνει με αυτόν τον τρόπο», είχε δηλώσει τον Ιούνιο η μητέρα του, Μαριμπέλ Μιτσάκα. «Ήταν ένα παιδί γεμάτο αγάπη και είχε όνειρα για το μέλλον. Ήθελε να γίνει μηχανικός. Αλλά εκείνη τη μέρα, αυτοί οι αστυνομικοί δεν νοιάστηκαν. Δεν έκαναν τίποτα. Απλώς πήγαν και τον πυροβόλησαν μπροστά στα μάτια μου».
Στην ανακοίνωση που συνόδευσε τη δημοσιοποίηση του βίντεο αναφέρθηκε, πάντως, ότι ο 53χρονος ήταν ο μοναδικός που κάλεσε τις αρχές και «δεν ζήτησε ούτε ανέφερε την ανάγκη παρέμβασης υπηρεσιών ψυχικής υγείας».
«Αυτό που ζητώ σήμερα είναι δικαιοσύνη για τον γιο μου. Δεν άξιζε να πεθάνει με αυτόν τον τρόπο», είχε δηλώσει τον Ιούνιο η μητέρα του, Μαριμπέλ Μιτσάκα. «Ήταν ένα παιδί γεμάτο αγάπη και είχε όνειρα για το μέλλον. Ήθελε να γίνει μηχανικός. Αλλά εκείνη τη μέρα, αυτοί οι αστυνομικοί δεν νοιάστηκαν. Δεν έκαναν τίποτα. Απλώς πήγαν και τον πυροβόλησαν μπροστά στα μάτια μου».
Στην ανακοίνωση που συνόδευσε τη δημοσιοποίηση του βίντεο αναφέρθηκε, πάντως, ότι ο 53χρονος ήταν ο μοναδικός που κάλεσε τις αρχές και «δεν ζήτησε ούτε ανέφερε την ανάγκη παρέμβασης υπηρεσιών ψυχικής υγείας».
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