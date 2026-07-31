Πλεύρης για τους μετανάστες στη Θέουτα: Τα κυκλώματα καραδοκούν, έτοιμοι να λάβουμε κάθε μέτρο για την προστασία της πατρίδας μας

βρέθηκε δύο τουλάχιστον φορές στην ίδια κατάσταση, το 2020 και το 2025, και σημειώνει πως «οι σκληρές πολιτικές, η διπλωματία και ο αγώνας των γυναικών και ανδρών του λιμενικού και της αστυνομίας φέρνουν αποτελέσματα».





«Τα κυκλώματα καραδοκούν. Είμαστε έτοιμοι να λάβουμε κάθε απαραίτητο μετρο για την προστασία της Πατρίδας μας, εφοσον χρειαστεί», σημειώνει ο κ. Πλεύρης.





Αυτό που γίνεται στη Θεουτα καταδεικνύει ότι τα κυκλώματα ψάχνουν ευκαιρίες και καθε χώρα πρωτης γραμμής έχει βρεθεί ή μπορεί να βρεθεί στην ίδια κατάσταση. Η Ελλάδα με ΠΘ τον @kmitsotakis βρέθηκε δύο τουλάχιστον φορές στην ίδια κατάσταση. Το Φεβρουάριο του 2020 που σφραγίσαμε… — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) July 31, 2026

Αναλυτικά ολόκληρη η ανάρτηση: