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Τέσσερις νεκροί από χιονοστιβάδα στο Πακιστάν: Αγνοείται ο διάσημος ορειβάτης Νιρμάλ Πούρτζα
ΚΟΣΜΟΣ
Ορειβάτης Πακιστάν Αγνοούμενος Χιονοστιβάδα

Τέσσερις νεκροί από χιονοστιβάδα στο Πακιστάν: Αγνοείται ο διάσημος ορειβάτης Νιρμάλ Πούρτζα

Ο Νεπαλέζος ορειβάτης, το 2019 έγραψε ιστορία, κατακτώντας και τις 14 κορυφές του κόσμου με υψόμετρο άνω των 8.000 μέτρων σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο των έξι μηνών

Τέσσερις νεκροί από χιονοστιβάδα στο Πακιστάν: Αγνοείται ο διάσημος ορειβάτης Νιρμάλ Πούρτζα
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ομάδας ορειβατών που αγνοούνται, ανάμεσά τους και ο παγκοσμίου φήμης ορειβάτης Νιρμάλ Πούρτζα, γνωστός ως Νιμς Ντάι, μετά από χιονοστιβάδα στο Broad Peakτου Πακιστάν.

Η αποστολή αποτελείται από πέντε Νεπαλέζους ορειβάτες, καθώς και έναν Αμερικανό, έναν Πακιστανό, έναν από το Ομάν, έναν από την Κίνα και ακόμη έναν αλλοδαπό ορειβάτη.  Μέχρι στιγμής, τα επίγεια σωστικά συνεργεία έχουν ανασύρει τέσσερις σορούς, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ορειβατικής Λέσχης του Πακιστάν, Ιρφάν Αρσάντ Χαν. 

Σύμφωνα με CNN, το στίγμα τεσσάρων ορειβατών εξακολουθεί να καταγράφεται μέσω GPS, στοιχείο που αξιοποιείται στις έρευνες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές το πρωί της Παρασκευής και οι προβλέψεις δείχνουν ότι θα παραμείνουν ευνοϊκές καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, διευκολύνοντας τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Το Broad Peak, με υψόμετρο 8.047 μέτρα, βρίσκεται στην οροσειρά Καρακορούμ και αποτελεί τη 12η υψηλότερη κορυφή του κόσμου.


Ποιος είναι ο Νιρμάλ Πούρτζα

Ο Νιρμάλ Πούρτζα θεωρείται μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης ορειβασίας. Το 2019 έγραψε ιστορία, κατακτώντας και τις 14 κορυφές του κόσμου με υψόμετρο άνω των 8.000 μέτρων σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο των έξι μηνών, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των επτά ετών.

Το εγχείρημά του έγινε γνωστό διεθνώς μέσα από το ντοκιμαντέρ του Netflix που κυκλοφόρησε το 2021, ενώ στις αναβάσεις του χρησιμοποίησε συμπληρωματικό οξυγόνο, υποστηρίζοντας ότι ήταν απαραίτητο λόγω της εξαιρετικά απαιτητικής πρόκλησης που είχε θέσει στον εαυτό του.

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Πριν αφοσιωθεί στην ορειβασία, ο Πούρτζα υπηρέτησε στον βρετανικό στρατό από το 2003 και το 2009 εντάχθηκε στους Βασιλικούς Πεζοναύτες, έχοντας προηγουμένως υπηρετήσει στις βρετανικές ειδικές δυνάμεις.

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