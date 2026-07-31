Τέσσερις νεκροί από χιονοστιβάδα στο Πακιστάν: Αγνοείται ο διάσημος ορειβάτης Νιρμάλ Πούρτζα

Ο Νεπαλέζος ορειβάτης, το 2019 έγραψε ιστορία, κατακτώντας και τις 14 κορυφές του κόσμου με υψόμετρο άνω των 8.000 μέτρων σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο των έξι μηνών