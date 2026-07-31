Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Τέσσερις νεκροί από χιονοστιβάδα στο Πακιστάν: Αγνοείται ο διάσημος ορειβάτης Νιρμάλ Πούρτζα
Τέσσερις νεκροί από χιονοστιβάδα στο Πακιστάν: Αγνοείται ο διάσημος ορειβάτης Νιρμάλ Πούρτζα
Ο Νεπαλέζος ορειβάτης, το 2019 έγραψε ιστορία, κατακτώντας και τις 14 κορυφές του κόσμου με υψόμετρο άνω των 8.000 μέτρων σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο των έξι μηνών
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ομάδας ορειβατών που αγνοούνται, ανάμεσά τους και ο παγκοσμίου φήμης ορειβάτης Νιρμάλ Πούρτζα, γνωστός ως Νιμς Ντάι, μετά από χιονοστιβάδα στο Broad Peakτου Πακιστάν.
Η αποστολή αποτελείται από πέντε Νεπαλέζους ορειβάτες, καθώς και έναν Αμερικανό, έναν Πακιστανό, έναν από το Ομάν, έναν από την Κίνα και ακόμη έναν αλλοδαπό ορειβάτη. Μέχρι στιγμής, τα επίγεια σωστικά συνεργεία έχουν ανασύρει τέσσερις σορούς, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ορειβατικής Λέσχης του Πακιστάν, Ιρφάν Αρσάντ Χαν.
Σύμφωνα με CNN, το στίγμα τεσσάρων ορειβατών εξακολουθεί να καταγράφεται μέσω GPS, στοιχείο που αξιοποιείται στις έρευνες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές το πρωί της Παρασκευής και οι προβλέψεις δείχνουν ότι θα παραμείνουν ευνοϊκές καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, διευκολύνοντας τις επιχειρήσεις διάσωσης.
Ο Νιρμάλ Πούρτζα θεωρείται μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης ορειβασίας. Το 2019 έγραψε ιστορία, κατακτώντας και τις 14 κορυφές του κόσμου με υψόμετρο άνω των 8.000 μέτρων σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο των έξι μηνών, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των επτά ετών.
Πριν αφοσιωθεί στην ορειβασία, ο Πούρτζα υπηρέτησε στον βρετανικό στρατό από το 2003 και το 2009 εντάχθηκε στους Βασιλικούς Πεζοναύτες, έχοντας προηγουμένως υπηρετήσει στις βρετανικές ειδικές δυνάμεις.
Η αποστολή αποτελείται από πέντε Νεπαλέζους ορειβάτες, καθώς και έναν Αμερικανό, έναν Πακιστανό, έναν από το Ομάν, έναν από την Κίνα και ακόμη έναν αλλοδαπό ορειβάτη. Μέχρι στιγμής, τα επίγεια σωστικά συνεργεία έχουν ανασύρει τέσσερις σορούς, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ορειβατικής Λέσχης του Πακιστάν, Ιρφάν Αρσάντ Χαν.
Σύμφωνα με CNN, το στίγμα τεσσάρων ορειβατών εξακολουθεί να καταγράφεται μέσω GPS, στοιχείο που αξιοποιείται στις έρευνες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές το πρωί της Παρασκευής και οι προβλέψεις δείχνουν ότι θα παραμείνουν ευνοϊκές καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, διευκολύνοντας τις επιχειρήσεις διάσωσης.
Το Broad Peak, με υψόμετρο 8.047 μέτρα, βρίσκεται στην οροσειρά Καρακορούμ και αποτελεί τη 12η υψηλότερη κορυφή του κόσμου.
World-famous climber Nirmal Purja among 10 missing after avalanche atop Pakistan peak https://t.co/cQRHPV468s pic.twitter.com/H32plEJkQQ— New York Post (@nypost) July 31, 2026
Ο Νιρμάλ Πούρτζα θεωρείται μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης ορειβασίας. Το 2019 έγραψε ιστορία, κατακτώντας και τις 14 κορυφές του κόσμου με υψόμετρο άνω των 8.000 μέτρων σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο των έξι μηνών, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των επτά ετών.
Ποιος είναι ο Νιρμάλ Πούρτζα
Το εγχείρημά του έγινε γνωστό διεθνώς μέσα από το ντοκιμαντέρ του Netflix που κυκλοφόρησε το 2021, ενώ στις αναβάσεις του χρησιμοποίησε συμπληρωματικό οξυγόνο, υποστηρίζοντας ότι ήταν απαραίτητο λόγω της εξαιρετικά απαιτητικής πρόκλησης που είχε θέσει στον εαυτό του.
Nirmal Purja: Ex-British special forces soldier missing after avalanchehttps://t.co/VZccBy6f3Q— Sky News (@SkyNews) July 31, 2026
Πριν αφοσιωθεί στην ορειβασία, ο Πούρτζα υπηρέτησε στον βρετανικό στρατό από το 2003 και το 2009 εντάχθηκε στους Βασιλικούς Πεζοναύτες, έχοντας προηγουμένως υπηρετήσει στις βρετανικές ειδικές δυνάμεις.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα