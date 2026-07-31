Τι σηματοδοτεί η συμμαχία Intracom – TEN Brinke για το Ελληνικό
Τι σηματοδοτεί η συμμαχία Intracom – TEN Brinke για το Ελληνικό
Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν χθες τη συνεργασία τους - Τώρα, νέος εταιρος της TEN Brinke καθίσταται η Intracom
Τη συμμετοχή ενός ακόμη «ηχηρού» ονόματος στο μεγάλο project ανάπλασης του Ελληνικού σηματοδοτεί η συνεργασία που ανακοινώθηκε χθες μεταξύ του ομίλου της Intracom Holdings και της TEN Brinke.
Για την ίδια την Intracom, ο όμιλος ενισχύει περαιτέρω την παρουσία του στον τομέα του real estate, ενώ η θυγατρική του ολλανδικού ομίλου αποκτά ένα νέο εταίρο για ένα project όπου έχει τοποθετηθεί από πιο νωρίς, στο πλαίσιο της συνεχούς επέκτασης των δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα και δη στην περιοχή των νοτίων προαστίων όπου έχει σταθερά, ισχυρό αποτύπωμα τα τελευταία χρόνια.
Χθες οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν την έναρξη συνεργασίας τους μέσω κοινής συμμετοχής τους στις εταιρείες TENPLATINUM PROPERTIES και TENELITE PROPERTIES, με σκοπό την αγορά από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Α.Ε.» των οικοπέδων A-Π2.17 και A-Π2.18, μέρος του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.
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Για την ίδια την Intracom, ο όμιλος ενισχύει περαιτέρω την παρουσία του στον τομέα του real estate, ενώ η θυγατρική του ολλανδικού ομίλου αποκτά ένα νέο εταίρο για ένα project όπου έχει τοποθετηθεί από πιο νωρίς, στο πλαίσιο της συνεχούς επέκτασης των δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα και δη στην περιοχή των νοτίων προαστίων όπου έχει σταθερά, ισχυρό αποτύπωμα τα τελευταία χρόνια.
Χθες οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν την έναρξη συνεργασίας τους μέσω κοινής συμμετοχής τους στις εταιρείες TENPLATINUM PROPERTIES και TENELITE PROPERTIES, με σκοπό την αγορά από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Α.Ε.» των οικοπέδων A-Π2.17 και A-Π2.18, μέρος του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
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