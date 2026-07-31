Ράλι στις ασιατικές αγορές με πρωταγωνιστή τον Kospi – Άνοδος για τα futures του Nasdaq

Οι περισσότερες ασιατικές αγορές ολοκλήρωσαν με κέρδη τις σημερινές συναλλαγές, με τη Νότια Κορέα να καταγράφει ιστορικό ράλι, καθώς η επάνοδος της αισιοδοξίας για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης και των ημιαγωγών πυροδότησε μαζικές αγορές μετοχών.

Ο Kospi πραγματοποίησε άλμα 17,34%, κλείνοντας στις 6.563,73 μονάδες, καθώς οι μετοχές των SK Hynix και Samsung Electronics εκτοξεύθηκαν μετά τις πρόσφατες πιέσεις που είχε δεχθεί ο κλάδος.



Ισχυρή άνοδο σημείωσε και η αγορά της Ιαπωνίας, με τον Nikkei 225 να ενισχύεται κατά 3,88% και να διαμορφώνεται στις 64.270,41 μονάδες.

Θετικά κινήθηκαν και οι κινεζικές μετοχές, με τον δείκτη Shanghai Composite να κερδίζει 0,77% και να κλείνει στις 3.833,84 μονάδες, ενώ στην Ινδία ο Sensex κατέγραψε οριακή άνοδο 0,06%, στις 77.971,15 μονάδες.

Αντίθετα, μικρές απώλειες σημειώθηκαν στο Χονγκ Κονγκ, όπου ο Hang Seng υποχώρησε κατά 0,21% στις 25.804,63 μονάδες, ενώ ο δείκτης της Σιγκαπούρης έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,82%, στις 5.627,27 μονάδες.



Το θετικό κλίμα στις ασιατικές αγορές μεταφέρθηκε και στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Wall Street, μετά την ισχυρή αντίδραση των αμερικανικών μετοχών και τα καλύτερα των εκτιμήσεων εταιρικά αποτελέσματα των τεχνολογικών κολοσσών.

Τα συμβόλαια του Nasdaq 100 ενισχύονταν κατά 0,9%, τα futures του Dow Jones κέρδιζαν 0,39%, ενώ τα futures του S&P 500 σημείωναν άνοδο 0,38%.



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