Η Revolut ιδρύει ελληνικό υποκατάστημα μετά την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος

Γενικός Διευθυντής o Βασίλης Αμεράνης - Με το νέο ελληνικό υποκατάστημα, η Revolut θα μπορεί να προσφέρει ελληνικό IBAN (GR IBAN) στους πελάτες της στην Ελλάδα