Η Revolut ιδρύει ελληνικό υποκατάστημα μετά την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος
Η Revolut ιδρύει ελληνικό υποκατάστημα μετά την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος
Γενικός Διευθυντής o Βασίλης Αμεράνης - Με το νέο ελληνικό υποκατάστημα, η Revolut θα μπορεί να προσφέρει ελληνικό IBAN (GR IBAN) στους πελάτες της στην Ελλάδα
Η Revolut ανακοίνωσε σήμερα ότι έλαβε την έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος και προχώρησε στην ίδρυση της Revolut Greece, υποκαταστήματος της Revolut Bank UAB στη χώρα, ενώ παράλληλα ο Βασίλης Αμεράνης (κεντρ. φωτ.) αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Διευθυντή για την Ελλάδα.
Η Τράπεζα της Ελλάδος ολοκλήρωσε επιτυχώς την αξιολόγηση της αίτησης της Revolut Bank UAB για τη δημιουργία υποκαταστήματος στην Ελλάδα. Έχοντας πλέον εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις, η Revolut Bank UAB ίδρυσε το ελληνικό της υποκατάστημα στην Ελλάδα και τους επόμενους μήνες σκοπεύει να προσφέρει ελληνικό IBAN (GR IBAN), ενώ μελλοντικά σχεδιάζει να διαθέσει και επιπλέον τραπεζικά προϊόντα.
Ο νέος Γενικός Διευθυντής, Βασίλης Αμεράνης, θα επιβλέπει την επόμενη φάση ανάπτυξης της Revolut στην Ελλάδα, ηγούμενος μιας τοπικής ομάδας, η οποία αποτελείται από έμπειρα στελέχη τα οποία επιστρέφουν στην Ελλάδα έπειτα από επαγγελματική πορεία στο εξωτερικό, καθώς και από ταλαντούχους επαγγελματίες της εγχώριας αγοράς. Ο διορισμός του αποτελεί σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική της Revolut για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στη Νότια Ευρώπη.
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Η Τράπεζα της Ελλάδος ολοκλήρωσε επιτυχώς την αξιολόγηση της αίτησης της Revolut Bank UAB για τη δημιουργία υποκαταστήματος στην Ελλάδα. Έχοντας πλέον εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις, η Revolut Bank UAB ίδρυσε το ελληνικό της υποκατάστημα στην Ελλάδα και τους επόμενους μήνες σκοπεύει να προσφέρει ελληνικό IBAN (GR IBAN), ενώ μελλοντικά σχεδιάζει να διαθέσει και επιπλέον τραπεζικά προϊόντα.
Ο νέος Γενικός Διευθυντής, Βασίλης Αμεράνης, θα επιβλέπει την επόμενη φάση ανάπτυξης της Revolut στην Ελλάδα, ηγούμενος μιας τοπικής ομάδας, η οποία αποτελείται από έμπειρα στελέχη τα οποία επιστρέφουν στην Ελλάδα έπειτα από επαγγελματική πορεία στο εξωτερικό, καθώς και από ταλαντούχους επαγγελματίες της εγχώριας αγοράς. Ο διορισμός του αποτελεί σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική της Revolut για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στη Νότια Ευρώπη.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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