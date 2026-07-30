Πρόβλημα στις πτήσεις ενδέχεται να προκαλέσουν τα αμερικανικά «ιπτάμενα τάνκερ» που σταθμεύουν στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Τελ Αβίβ, βίντεο

Σύμφωνα με την Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ, τα αμερικανικά αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού που σταθμεύουν στο αεροδρόμιο από την περίοδο του πολέμου με το Ιράν, καταλαμβάνουν πολύτιμες θέσεις στάθμευσης