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Πρόβλημα στις πτήσεις ενδέχεται να προκαλέσουν τα αμερικανικά «ιπτάμενα τάνκερ» που σταθμεύουν στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Τελ Αβίβ, βίντεο
Πρόβλημα στις πτήσεις ενδέχεται να προκαλέσουν τα αμερικανικά «ιπτάμενα τάνκερ» που σταθμεύουν στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Τελ Αβίβ, βίντεο
Σύμφωνα με την Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ, τα αμερικανικά αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού που σταθμεύουν στο αεροδρόμιο από την περίοδο του πολέμου με το Ιράν, καταλαμβάνουν πολύτιμες θέσεις στάθμευσης
Η παρατεταμένη παρουσία αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στο διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ προκαλεί αυξανόμενη πίεση στη λειτουργία του αεροδρομίου και ενδέχεται να οδηγήσει σε καθυστερήσεις πτήσεων κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, προειδοποίησε η Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα αμερικανικά αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού (ιπτάμενα τάνκερ), τα οποία σταθμεύουν στο αεροδρόμιο από την περίοδο του πολέμου με το Ιράν, καταλαμβάνουν πολύτιμες θέσεις στάθμευσης, περιορίζοντας τον διαθέσιμο χώρο για τα πολιτικά αεροσκάφη.
Η Αρχή Αεροδρομίων επισημαίνει ότι η παρουσία των στρατιωτικών αεροσκαφών δημιουργεί ένα «φαινόμενο ντόμινο», το οποίο επηρεάζει τον ρυθμό εξυπηρέτησης στο έδαφος και, κατ' επέκταση, τα προγράμματα των πτήσεων.
Όπως τονίζεται, οι επιπτώσεις γίνονται ιδιαίτερα αισθητές κατά την κορύφωση της καλοκαιρινής ταξιδιωτικής περιόδου, όταν το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν λειτουργεί με πρωτοφανή επιβατική κίνηση και εξυπηρετεί καθημερινά πολύ μεγάλο αριθμό πτήσεων.
«Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ακόμη και μια μικρή καθυστέρηση μπορεί να προκαλέσει ταλαιπωρία, να ανατρέψει τον προγραμματισμό των ταξιδιωτών και να οδηγήσει σε πολύωρη αναμονή για τους ίδιους και τις οικογένειές τους», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.
Σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι επιπτώσεις στην πολιτική αεροπορία, το υπουργείο Μεταφορών του Ισραήλ έχει αποφασίσει να περιορίσει σε 20 τον αριθμό των αμερικανικών αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού που μπορούν να σταθμεύουν ταυτόχρονα στο αεροδρόμιο.
Η Αρχή Αεροδρομίων διαβεβαιώνει ότι, σε εφαρμογή σχετικής οδηγίας της υπουργού Μεταφορών Μίρι Ρέγκεβ, το προσωπικό καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να περιοριστούν οι ακυρώσεις πτήσεων και να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής λειτουργία του αεροδρομίου.
Στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι να διατηρηθεί η συνέχεια των αεροπορικών επιχειρήσεων, ώστε όλες οι πτήσεις να μπορούν να απογειώνονται και να προσγειώνονται με ασφάλεια, παρά τις αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα αμερικανικά αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού (ιπτάμενα τάνκερ), τα οποία σταθμεύουν στο αεροδρόμιο από την περίοδο του πολέμου με το Ιράν, καταλαμβάνουν πολύτιμες θέσεις στάθμευσης, περιορίζοντας τον διαθέσιμο χώρο για τα πολιτικά αεροσκάφη.
Η Αρχή Αεροδρομίων επισημαίνει ότι η παρουσία των στρατιωτικών αεροσκαφών δημιουργεί ένα «φαινόμενο ντόμινο», το οποίο επηρεάζει τον ρυθμό εξυπηρέτησης στο έδαφος και, κατ' επέκταση, τα προγράμματα των πτήσεων.
🇮🇱🇺🇸🇮🇷 US Air Force Boeing KC-135 Stratotanker & KC-46A Pegasus tanker aircraft are landing at Ben-Gurion International Airport,Tel Aviv https://t.co/MLhFoApoNI pic.twitter.com/lXPZ7h61KD— Lord Bebo (@MyLordBebo) April 12, 2026
Όπως τονίζεται, οι επιπτώσεις γίνονται ιδιαίτερα αισθητές κατά την κορύφωση της καλοκαιρινής ταξιδιωτικής περιόδου, όταν το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν λειτουργεί με πρωτοφανή επιβατική κίνηση και εξυπηρετεί καθημερινά πολύ μεγάλο αριθμό πτήσεων.
«Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ακόμη και μια μικρή καθυστέρηση μπορεί να προκαλέσει ταλαιπωρία, να ανατρέψει τον προγραμματισμό των ταξιδιωτών και να οδηγήσει σε πολύωρη αναμονή για τους ίδιους και τις οικογένειές τους», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.
Σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι επιπτώσεις στην πολιτική αεροπορία, το υπουργείο Μεταφορών του Ισραήλ έχει αποφασίσει να περιορίσει σε 20 τον αριθμό των αμερικανικών αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού που μπορούν να σταθμεύουν ταυτόχρονα στο αεροδρόμιο.
Όριο στα στρατιωτικά αεροσκάφη
Η Αρχή Αεροδρομίων διαβεβαιώνει ότι, σε εφαρμογή σχετικής οδηγίας της υπουργού Μεταφορών Μίρι Ρέγκεβ, το προσωπικό καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να περιοριστούν οι ακυρώσεις πτήσεων και να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής λειτουργία του αεροδρομίου.
Στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι να διατηρηθεί η συνέχεια των αεροπορικών επιχειρήσεων, ώστε όλες οι πτήσεις να μπορούν να απογειώνονται και να προσγειώνονται με ασφάλεια, παρά τις αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις.
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