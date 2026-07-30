Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Ο Ζελένσκι αναφέρει ότι βορειοκορεατικός πύραυλος χρησιμοποιήθηκε στη ρωσική επίθεση στο Κριβί Ριχ
Ο Ζελένσκι αναφέρει ότι βορειοκορεατικός πύραυλος χρησιμοποιήθηκε στη ρωσική επίθεση στο Κριβί Ριχ
Αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν να ξεκληριστεί μια οικογένεια κοντά στο Κριβί Ριχ
Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε απόψε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του πως, σύμφωνα με προκαταρκτική έρευνα, ο πύραυλος με τον οποίο οι ρωσικές δυνάμεις ξεκλήρισαν μια οικογένεια κοντά στο Κριβί Ριχ ήταν βορειοκορεατικής κατασκευής.
«Στο Ραντούσνε (σ.σ. κοντά στο Κριβί Ριχ), οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν έναν πύραυλο από τη Βόρεια Κορέα, για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε ο Ζελένσκι, συμπληρώνοντας πως θα συνεχιστούν οι έρευνες για να επιβεβαιωθεί η προέλευση του βλήματος.
Με αφορμή αυτήν την πυραυλική επίθεση, ο Ζελένσκι κατήγγειλε τη «συμμαχία των καθαρμάτων της Μόσχας με το παρανοϊκό καθεστώς της Βόρειας Κορέας» που ευθύνεται για θανάτους παιδιών στην Ουκρανία.
«Στο Ραντούσνε (σ.σ. κοντά στο Κριβί Ριχ), οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν έναν πύραυλο από τη Βόρεια Κορέα, για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε ο Ζελένσκι, συμπληρώνοντας πως θα συνεχιστούν οι έρευνες για να επιβεβαιωθεί η προέλευση του βλήματος.
Με αφορμή αυτήν την πυραυλική επίθεση, ο Ζελένσκι κατήγγειλε τη «συμμαχία των καθαρμάτων της Μόσχας με το παρανοϊκό καθεστώς της Βόρειας Κορέας» που ευθύνεται για θανάτους παιδιών στην Ουκρανία.
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