MIG: Καθαρά κέρδη €118 χιλ. το πρώτο εξάμηνο του έτους
MIG: Καθαρά κέρδη €118 χιλ. το πρώτο εξάμηνο του έτους
Τα EBITDA της MIG διαμορφώθηκαν σε € 518 χιλ. μειωμένα κατά 44,2% έναντι του 2025, ενώ τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα από επενδυτικά ακίνητα ανήλθαν σε € 5,2 εκ.
Κέρδη μετά από φόρους € 118 χιλ. σε ενοποιημένο επίπεδο ανακοίνωσε η MIG στα οικονομικά αποτελέσματά της για το α’ εξάμηνο 2026. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε € 518 χιλ. μειωμένα κατά 44,2% έναντι του 2025, ενώ τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα από επενδυτικά ακίνητα ανήλθαν σε € 5,2 εκ.
Ειδικότερα, τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα από επενδυτικά ακίνητα ανήλθαν σε € 5,2 εκ. έναντι € 5,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025 παραμένοντας σχεδόν σταθερά. Σε συγκρίσιμη βάση εξαιρώντας τη συνεισφορά του ακινήτου στη Σερβία το οποίο μεταβιβάστηκε το 2025 η αύξηση των εσόδων ανέρχεται σε 9,5%.
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Ειδικότερα, τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα από επενδυτικά ακίνητα ανήλθαν σε € 5,2 εκ. έναντι € 5,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025 παραμένοντας σχεδόν σταθερά. Σε συγκρίσιμη βάση εξαιρώντας τη συνεισφορά του ακινήτου στη Σερβία το οποίο μεταβιβάστηκε το 2025 η αύξηση των εσόδων ανέρχεται σε 9,5%.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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