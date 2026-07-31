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MIG: Καθαρά κέρδη €118 χιλ. το πρώτο εξάμηνο του έτους
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
MIG

MIG: Καθαρά κέρδη €118 χιλ. το πρώτο εξάμηνο του έτους

Τα EBITDA της MIG διαμορφώθηκαν σε € 518 χιλ. μειωμένα κατά 44,2% έναντι του 2025, ενώ τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα από επενδυτικά ακίνητα ανήλθαν σε € 5,2 εκ.

MIG: Καθαρά κέρδη €118 χιλ. το πρώτο εξάμηνο του έτους
Κέρδη μετά από φόρους € 118 χιλ. σε ενοποιημένο επίπεδο ανακοίνωσε η MIG στα οικονομικά αποτελέσματά της για το α’ εξάμηνο 2026. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε € 518 χιλ. μειωμένα κατά 44,2% έναντι του 2025, ενώ τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα από επενδυτικά ακίνητα ανήλθαν σε € 5,2 εκ.

Ειδικότερα, τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα από επενδυτικά ακίνητα ανήλθαν σε € 5,2 εκ. έναντι € 5,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025 παραμένοντας σχεδόν σταθερά. Σε συγκρίσιμη βάση εξαιρώντας τη συνεισφορά του ακινήτου στη Σερβία το οποίο μεταβιβάστηκε το 2025 η αύξηση των εσόδων ανέρχεται σε 9,5%.

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