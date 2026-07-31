MIG: Καθαρά κέρδη €118 χιλ. το πρώτο εξάμηνο του έτους

Τα EBITDA της MIG διαμορφώθηκαν σε € 518 χιλ. μειωμένα κατά 44,2% έναντι του 2025, ενώ τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα από επενδυτικά ακίνητα ανήλθαν σε € 5,2 εκ.