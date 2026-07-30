Reuters: Πρόοδος στις συνομιλίες του Καΐρου για τον αφοπλισμό της Χαμάς, αναμένεται η απάντηση του Ισραήλ

Πηγή που πρόσκειται στη Χαμάς είπε ότι υπήρξε σημαντική σύγκλιση σε πολλά σημεία που αφορούν τα όπλα, προσθέτοντας ότι προτάθηκαν στους μεσολαβητές τροποποιήσεις στον οδικό χάρτη