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Reuters: Πρόοδος στις συνομιλίες του Καΐρου για τον αφοπλισμό της Χαμάς, αναμένεται η απάντηση του Ισραήλ
ΚΟΣΜΟΣ
Χαμάς Ισραήλ αφοπλισμός Κάιρο Διαπραγματεύσεις

Reuters: Πρόοδος στις συνομιλίες του Καΐρου για τον αφοπλισμό της Χαμάς, αναμένεται η απάντηση του Ισραήλ

Πηγή που πρόσκειται στη Χαμάς είπε ότι υπήρξε σημαντική σύγκλιση σε πολλά σημεία που αφορούν τα όπλα, προσθέτοντας ότι προτάθηκαν στους μεσολαβητές τροποποιήσεις στον οδικό χάρτη

Reuters: Πρόοδος στις συνομιλίες του Καΐρου για τον αφοπλισμό της Χαμάς, αναμένεται η απάντηση του Ισραήλ
Μια σπάνια πρόοδος καταγράφηκε, στις συνομιλίες που διεξάγονται στο Κάιρο, στο θέμα του αφοπλισμού της Χαμάς, ανέφεραν μια διπλωματική πηγή και μια δεύτερη, προσκείμενη στην παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση, αναφέρει το Reuters

Διαπραγματεύσεις γίνονται εδώ και εβδομάδες στην Αίγυπτο προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή η δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, η οποία έχει ως στόχο να μπει οριστικό τέλος στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Η φάση αυτή προβλέπει κυρίως τη σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τον παλαιστινιακό θύλακα, τον αφοπλισμό της Χαμάς και την ανάπτυξη μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης.

Η πηγή που πρόσκειται στη Χαμάς είπε ότι υπήρξε «σημαντική σύγκλιση» σε πολλά σημεία που αφορούν τα όπλα, προσθέτοντας ότι προτάθηκαν στους μεσολαβητές τροποποιήσεις στον οδικό χάρτη και τώρα αναμένεται η απάντηση του Ισραήλ.

«Θα συνεχίσουμε να προωθούμε τον οδικό χάρτη» που συνέταξαν οι ΗΠΑ, είπε από την πλευρά της μια διπλωματική πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί. Υπενθύμισε όμως ότι ο οδικός χάρτης προβλέπει την απόσυρση όλων των όπλων «χωρίς καμία εξαίρεση» προκειμένου να αναλάβει τη διαχείριση του θύλακα μια παλαιστινιακή, τεχνοκρατική κυβέρνηση, η Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας (NCAG).

Η παράδοση των όπλων στην NCAG θα πρέπει να γίνει σε συντονισμό με τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF), είπε η διπλωματική πηγή.

Η πηγή που πρόσκειται στη Χαμάς είπε ότι η φόρμουλα που προτείνεται δίνει έμφαση «στην αποθήκευση των βαρέων όπλων, τη διάλυση των ένοπλων οργανώσεων και την ταυτόχρονη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων».

Ένα στέλεχος της Χαμάς είπε, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ότι η οργάνωση εισηγήθηκε μια «θετική και καλή» πρόταση, χωρίς όμως να διευκρινίσει αν δεσμεύτηκε να αφοπλιστεί πλήρως. Η Χαμάς θέλει προηγουμένως να δεσμευτεί το Ισραήλ ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις στη Γάζα και θα αποσύρει τις δυνάμεις του. Πηγές προσκείμενες στην παλαιστινιακή οργάνωση είπαν ότι είναι πρόθυμη να «αποθηκεύσει» τον βαρύ οπλισμό της, παραδίδοντάς τον σε έναν παλαιστινιακό θεσμό και όχι στο Ισραήλ. Δεν είναι προς το παρόν σαφές τι θα γίνει με τα ελαφρά ή ατομικά όπλα και αν η πρόταση της Χαμάς θα γίνει αποδεκτή από το Ισραήλ ή το Συμβούλιο Ειρήνης.

Το Reuters επικαλέστηκε μια «ισραηλινή πολιτική πηγή» η οποία φέρεται να είπε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποσυρθούν από την «κίτρινη γραμμή» στη Γάζα μέχρι να αφοπλιστεί η Χαμάς και να αποστρατιωτικοποιηθεί ο θύλακας.

Παρά την κατάπαυση του πυρός, τουλάχιστον έξι Παλαιστίνιοι, μεταξύ αυτών και δύο παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα στη Γάζα από ισραηλινά πλήγματα.

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