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Έκρηξη σε ορυχείο άνθρακα στο Πακιστάν, τουλάχιστον 34 νεκροί
Έκρηξη σε ορυχείο άνθρακα στο Πακιστάν, τουλάχιστον 34 νεκροί
Η έκρηξη, που οφειλόταν σε συγκέντρωση μεθανίου, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο ορυχείο που βρίσκεται στην επαρχία Μπαλουτσιστάν
Έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στο νότιο Πακιστάν στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 34 ανθρώπους, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας.
Η έκρηξη, που οφειλόταν σε συγκέντρωση μεθανίου, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο ορυχείο που βρίσκεται στην επαρχία Μπαλουτσιστάν.
Η επιχείρηση «βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη για να εντοπιστούν και να βρεθούν οι εργαζόμενοι που είναι παγιδευμένοι», ανακοίνωσε η υπηρεσία, χωρίς να έχει διευκρινιστεί πόσοι ακριβώς εργαζόμενοι δούλευαν στο ορυχείο τη στιγμή της έκρηξης.
Η έκρηξη, που οφειλόταν σε συγκέντρωση μεθανίου, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο ορυχείο που βρίσκεται στην επαρχία Μπαλουτσιστάν.
Emergency workers are digging to get oxygen into a mine after an explosion in Pakistan's Balochistan Province killed at least 11 people and trapped dozens of others. pic.twitter.com/F1DUN9NKwC— Al Jazeera English (@AJEnglish) July 31, 2026
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