WSJ: Αιφνιδίασε τους στενούς του συνεργάτες ο Τραμπ με την ανάρτηση για τη συμφωνία με Ιράν
Άγνωστο ακόμα το περιεχόμενο του κειμένου 1,5 σελίδας - Το Ισραήλ θα ενταχθεί στη συμφωνία κάποια στιγμή στο μέλλον, είπε ο Βανς
Κατά το ίδιο δημοσίευμα, η ανάρτηση του Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social την Κυριακή, όπου έγραψε ότι «η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί», δημοσιεύθηκε αφού υπέγραψε ψηφιακά το σχετικό έγγραφο στον Λευκό Οίκο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα τοπική ώρα.
The Deal with the Islamic Republic of Iran is now complete. Congratulations to all! I hereby fully authorize the toll free opening of the Strait of Hormuz, and, simultaneously herewith, authorize the immediate removal of the United States Naval blockade. Ships of the World, start… pic.twitter.com/5LQ0y03Wbg— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 14, 2026
Ωστόσο, ακόμη και κορυφαίοι συνεργάτες του Αμερικανού προέδρου αιφνιδιάστηκαν από τις αναρτήσεις του σχετικά με τη συμφωνία, καθώς θεωρούσαν ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη, αναφέρει η εφημερίδα.
Για την ιστορία, στον Λευκό Οίκο βρίσκονταν το απόγευμα της Κυριακής υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και ηγέτες των Ρεπουμπλικάνων, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον. Στο Λευκό Οίκο βρισκόταν επίσης ο Πρόεδρος της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι.
Το κείμενο της συμφωνίας, το οποίο φέρεται να έχει έκταση μιάμισης σελίδας, δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τόνισε ότι το Ισραήλ δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στο μνημόνιο κατανόησης και ότι δεν γνωρίζει ακόμη όλες τις λεπτομέρειες της συμφωνίας.
Η Wall Street Journal αναφέρει επίσης ότι ο Τραμπ υπέγραψε τη συμφωνία ενώ συνομιλούσε τηλεφωνικά με δημοσιογράφους, συμμάχους του και τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς και ενώ προετοιμαζόταν να παραστεί στους αγώνες UFC που είχαν προγραμματιστεί να γίνουν στον χλοοτάπητα του Λευκού Οίκου προς τιμήν των 80ών γενεθλίων του εκείνη την ημέρα.
Βανς: Το Ισραήλ θα ενταχθεί στη συμφωνία κάποια στιγμή στο μέλλονΣτο μεταξύ, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς εξέφρασε την πίστη ότι το Ισραήλ θα ενταχθεί στη συμφωνία που διαμορφώνεται μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κάποια στιγμή στο μέλλον.
«Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η συμφωνία αυτή θα κάνει το Ισραήλ πιο ασφαλές, θα κάνει ολόκληρη την περιοχή πιο ασφαλή», δήλωσε ο Βανς στο NBC News σε συνέντευξή του. «Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι πολλή παραπληροφόρηση σχετικά με αυτή τη συμφωνία — άλλοτε στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, άλλοτε στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης».
💢 U.S. Vice President JD Vance said he believes Israel will eventually join the emerging U.S.-Iran agreement, arguing that opposition to the deal is being driven by misinformation rather than its actual terms.— Drop Site (@DropSiteNews) June 16, 2026
🔹 “What we know is this agreement is going to make Israel safer,… pic.twitter.com/OJ84zLbwLk
«Πιστεύουμε ακράδαντα ότι όταν ο ισραηλινός λαός καταλάβει το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας, θα την δει ως μια οδό προς μια νέα Μέση Ανατολή, προς την ειρήνη και την ευημερία στην περιοχή», προσθέτει ο Βανς. «Αυτό είναι το μόνο που μπορούμε πραγματικά να ζητήσουμε. Είμαστε αρκετά σίγουροι ότι οι Ισραηλινοί θα την αποδεχθούν όταν προχωρήσουμε λίγο πιο μπροστά».
Ερωτηθείς για τη σκληρή δημόσια κριτική του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τον Νετανιάχου τις τελευταίες ημέρες, ο Βανς είπε ότι «το Ισραήλ είναι συχνά ένας καλός εταίρος, έχουμε επίσης κοινά συμφέροντα, αλλά μερικές φορές θα διαφωνούμε σε θέματα από καιρό σε καιρό». Ο Βανς πρόσθεσε ότι «αυτό είναι απολύτως λογικό, ακόμη και με τους στενότερους συμμάχους μας, από το Ηνωμένο Βασίλειο έως το Ισραήλ, μερικές φορές έχουμε διαφωνίες».
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