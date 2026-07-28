Η JURA, το κορυφαίο brand αυτόματων μηχανών, φέρνει στην Ελλάδα μια νέα προσέγγιση στην εμπειρία του καφέ, βασισμένη στην τεχνολογία αιχμής και την υψηλή τεχνογνωσία.
Συνελήφθη στη Ρόδο 51χρονος καταζητούμενος της Interpol Ρωσίας για απάτη
Συνελήφθη στη Ρόδο 51χρονος καταζητούμενος της Interpol Ρωσίας για απάτη
Οι ρωσικές αρχές τον κατηγορούν για απάτη μεγάλης κλίμακας και συμμετοχή σε εγκληματική κοινότητα.
Έναν 51χρονο αλλοδαπό, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης, συνέλαβαν το μεσημέρι της Δευτέρας 27 Ιουλίου 2026 οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο συλληφθείς αναζητούνταν βάσει εγγράφου της Interpol Ρωσίας. Οι διωκτικές αρχές της χώρας τον κατηγορούν για απάτη σε ιδιαίτερα μεγάλη κλίμακα, η οποία φέρεται να διαπράχθηκε από οργανωμένη ομάδα, καθώς και για συμμετοχή σε εγκληματική κοινότητα.
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας και των ελέγχων που διενεργούνται για τον εντοπισμό ατόμων που καταζητούνται από τις δικαστικές αρχές άλλων χωρών. Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., ο 51χρονος θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου, προκειμένου να κινηθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες σχετικά με την εκτέλεση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο συλληφθείς αναζητούνταν βάσει εγγράφου της Interpol Ρωσίας. Οι διωκτικές αρχές της χώρας τον κατηγορούν για απάτη σε ιδιαίτερα μεγάλη κλίμακα, η οποία φέρεται να διαπράχθηκε από οργανωμένη ομάδα, καθώς και για συμμετοχή σε εγκληματική κοινότητα.
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας και των ελέγχων που διενεργούνται για τον εντοπισμό ατόμων που καταζητούνται από τις δικαστικές αρχές άλλων χωρών. Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., ο 51χρονος θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου, προκειμένου να κινηθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες σχετικά με την εκτέλεση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα