Φρίκη στην Τσεχία: 35χρονη κατηγορείται ότι σκότωσε το νεογέννητο παιδί της και το έδωσε σε σκυλιά

Η πεθερά της 35χρονης ήταν εκείνη που ήρθε αντιμέτωπη με το αποτρόπαιο θέαμα, όταν εντόπισε μέσα σε μια πλαστική σακούλα, το χέρι και το μπράτσο ενός νεκρού νεογέννητου