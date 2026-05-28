Χάος στο εθνικό πάρκο Γιοσέμιτι στην Καλιφόρνια μετά την κατάργηση του συστήματος κρατήσεων: Ουρές και κυκλοφοριακό κομφούζιο
Προβλήματα στην κυκλοφορία και πολύωρες καθυστερήσεις καταγράφηκαν στο εθνικό πάρκο Γιοσέμιτι κατά τη διάρκεια του εορταστικού τριημέρου στις ΗΠΑ, μετά την απόφαση της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων (NPS) να καταργήσει το σύστημα κρατήσεων που χρησιμοποιούνταν τα προηγούμενα χρόνια για τον περιορισμό του αριθμού επισκεπτών.
Επισκέπτες του πάρκου ανέφεραν μεγάλες ουρές στις εισόδους, ασφυκτικά γεμάτους χώρους στάθμευσης και κυκλοφοριακή συμφόρηση σε αρκετά σημεία της κοιλάδας του Γιοσέμιτι, επαναφέροντας τη συζήτηση για το κατά πόσο το δημοφιλές πάρκο μπορεί να διαχειριστεί τον συνεχώς αυξανόμενο τουρισμό χωρίς σύστημα ελεγχόμενης εισόδου.
Το σύστημα κρατήσεων για την περίοδο αιχμής καταργήθηκε για το 2026 έπειτα από επανεξέταση του προγράμματος από την NPS. Μετά την άρση των περιορισμών, μεγάλος αριθμός επισκεπτών κατέκλυσε άμεσα το πιο δημοφιλές εθνικό πάρκο της Καλιφόρνια.
Ο Ζουλιέν Κουλό, ένας από τους επισκέπτες του πάρκου, έγραψε σε ανάρτησή του στο X ότι το Γιοσέμιτι ήταν «ίσως η χειρότερη εμπειρία που είχα ποτέ σε εθνικό πάρκο», εξηγώντας ότι «δεν μπορείς καν να το απολαύσεις, γιατί είσαι κολλημένος στην κίνηση όλη μέρα».
Το Γιοσέμιτι είχε εφαρμόσει για πρώτη φορά σύστημα κρατήσεων πριν από πέντε χρόνια. Πριν από αυτό, το πάρκο δεχόταν συστηματικά περισσότερους από 4 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, γεγονός που προκαλούσε μεγάλες καθυστερήσεις και κυκλοφοριακή συμφόρηση στις εισόδους.
Η υποχρεωτική κράτηση είχε υιοθετηθεί ακριβώς για να περιοριστούν αυτά τα φαινόμενα. Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων, σήμερα το Γιοσέμιτι προσελκύει περισσότερους επισκέπτες από οποιαδήποτε άλλη περίοδο της τελευταίας δεκαετίας.
Αντί του συστήματος κρατήσεων, το πάρκο επέλεξε να εφαρμόσει άλλες πρακτικές, όπως παρακολούθηση της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο και πιο ενεργή διαχείριση των χώρων στάθμευσης.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι η επισκεψιμότητα είχε ήδη αυξηθεί σημαντικά ακόμη και πριν από την έναρξη της θερινής περιόδου, με το Γιοσέμιτι να καταγράφει αριθμούς-ρεκόρ.
Des modifications sur le système de réservations sèment le chaos au parc Yosemite aux États-Unis pic.twitter.com/nNwWlnpMVk— BFM (@BFMTV) May 28, 2026
TRAFFIC JAM ⛰️: Crowds flooded Yosemite National Park over Memorial Day weekend after the park dropped its reservation system, with viral video showing bumper-to-bumper foot traffic along the Mist Trail. pic.twitter.com/iAoCg7Aaz7— FOX Weather (@foxweather) May 27, 2026
