Χάος στο εθνικό πάρκο Γιοσέμιτι στην Καλιφόρνια μετά την κατάργηση του συστήματος κρατήσεων: Ουρές και κυκλοφοριακό κομφούζιο
ΚΟΣΜΟΣ
Καλιφόρνια Πάρκο Κίνηση Yosemite National Park

Χάος στο εθνικό πάρκο Γιοσέμιτι στην Καλιφόρνια μετά την κατάργηση του συστήματος κρατήσεων: Ουρές και κυκλοφοριακό κομφούζιο

Επισκέπτες του πάρκου ανέφεραν μεγάλες ουρές στις εισόδους, ασφυκτικά γεμάτους χώρους στάθμευσης και κυκλοφοριακή συμφόρηση σε αρκετά σημεία

Χάος στο εθνικό πάρκο Γιοσέμιτι στην Καλιφόρνια μετά την κατάργηση του συστήματος κρατήσεων: Ουρές και κυκλοφοριακό κομφούζιο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Προβλήματα στην κυκλοφορία και πολύωρες καθυστερήσεις καταγράφηκαν στο εθνικό πάρκο Γιοσέμιτι κατά τη διάρκεια του εορταστικού τριημέρου στις ΗΠΑ, μετά την απόφαση της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων (NPS) να καταργήσει το σύστημα κρατήσεων που χρησιμοποιούνταν τα προηγούμενα χρόνια για τον περιορισμό του αριθμού επισκεπτών.

Επισκέπτες του πάρκου ανέφεραν μεγάλες ουρές στις εισόδους, ασφυκτικά γεμάτους χώρους στάθμευσης και κυκλοφοριακή συμφόρηση σε αρκετά σημεία της κοιλάδας του Γιοσέμιτι, επαναφέροντας τη συζήτηση για το κατά πόσο το δημοφιλές πάρκο μπορεί να διαχειριστεί τον συνεχώς αυξανόμενο τουρισμό χωρίς σύστημα ελεγχόμενης εισόδου.

Το σύστημα κρατήσεων για την περίοδο αιχμής καταργήθηκε για το 2026 έπειτα από επανεξέταση του προγράμματος από την NPS. Μετά την άρση των περιορισμών, μεγάλος αριθμός επισκεπτών κατέκλυσε άμεσα το πιο δημοφιλές εθνικό πάρκο της Καλιφόρνια.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η επισκεψιμότητα είχε ήδη αυξηθεί σημαντικά ακόμη και πριν από την έναρξη της θερινής περιόδου, με το Γιοσέμιτι να καταγράφει αριθμούς-ρεκόρ.

Ο Ζουλιέν Κουλό, ένας από τους επισκέπτες του πάρκου, έγραψε σε ανάρτησή του στο X ότι το Γιοσέμιτι ήταν «ίσως η χειρότερη εμπειρία που είχα ποτέ σε εθνικό πάρκο», εξηγώντας ότι «δεν μπορείς καν να το απολαύσεις, γιατί είσαι κολλημένος στην κίνηση όλη μέρα».

Το Γιοσέμιτι είχε εφαρμόσει για πρώτη φορά σύστημα κρατήσεων πριν από πέντε χρόνια. Πριν από αυτό, το πάρκο δεχόταν συστηματικά περισσότερους από 4 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, γεγονός που προκαλούσε μεγάλες καθυστερήσεις και κυκλοφοριακή συμφόρηση στις εισόδους.

Η υποχρεωτική κράτηση είχε υιοθετηθεί ακριβώς για να περιοριστούν αυτά τα φαινόμενα. Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων, σήμερα το Γιοσέμιτι προσελκύει περισσότερους επισκέπτες από οποιαδήποτε άλλη περίοδο της τελευταίας δεκαετίας.

Κλείσιμο
Ο διευθυντής του Γιοσέμιτι, Ρέι ΜακΠάντεν, είχε υπερασπιστεί την απόφαση κατάργησης του συστήματος κρατήσεων, δηλώνοντας ότι οι υπεύθυνοι έκριναν πως η διατήρηση περιορισμών για ολόκληρη τη σεζόν δεν ήταν «η πιο αποτελεσματική προσέγγιση» για το 2026.

Αντί του συστήματος κρατήσεων, το πάρκο επέλεξε να εφαρμόσει άλλες πρακτικές, όπως παρακολούθηση της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο και πιο ενεργή διαχείριση των χώρων στάθμευσης.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης