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Αύριο μετά τις 13.00 οι ανακοινώσεις για τις βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026
ΕΛΛΑΔΑ
Βαθμολογίες Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 Υπουργείο Παιδείας

Αύριο μετά τις 13.00 οι ανακοινώσεις για τις βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026

Θα αναρτηθούν στα Λύκεια, στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr, ενώ οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν και με sms, εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση

Αύριο μετά τις 13.00 οι ανακοινώσεις για τις βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026
Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε ότι αύριο, Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026, μετά τις 13:00 θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ).

Οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας, θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα.

Επιπλέον, όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Τέλος, οι υποψήφιοι θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο, εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε και λειτουργεί από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Εκπαίδευσης.

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