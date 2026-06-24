Μπούγας: Η ασφάλεια των δημοσιογράφων αποτελεί θεσμική εγγύηση της ελευθερίας της έκφρασης και της δημοκρατίας

Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης τόνισε ότι η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία του Τύπου προστατεύονται τόσο από το Σύνταγμα όσο και από το ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό πλαίσιο