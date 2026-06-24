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Μπούγας: Η ασφάλεια των δημοσιογράφων αποτελεί θεσμική εγγύηση της ελευθερίας της έκφρασης και της δημοκρατίας
Μπούγας: Η ασφάλεια των δημοσιογράφων αποτελεί θεσμική εγγύηση της ελευθερίας της έκφρασης και της δημοκρατίας
Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης τόνισε ότι η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία του Τύπου προστατεύονται τόσο από το Σύνταγμα όσο και από το ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό πλαίσιο
«Η προστασία των δημοσιογράφων δεν αφορά μόνο έναν επαγγελματικό κλάδο, αλλά συνιστά θεμελιώδη προϋπόθεση για τη λειτουργία του κράτους δικαίου, την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών και την ποιότητα της δημοκρατίας» επισήμανε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας κατά τις εργασίες της ημερίδας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης με θέμα: «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων».
Ειδικότερα, ο κ. Μπούγας τόνισε ότι η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία του Τύπου προστατεύονται τόσο από το Σύνταγμα όσο και από το ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό πλαίσιο, ενώ αναφέρθηκε στη διαχρονική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο αναγνωρίζει τον Τύπο ως «δημόσιο θεματοφύλακα» της δημοκρατίας.
Αναφερόμενος στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων, τόνισε ότι πρόκειται για μια ολοκληρωμένη δημόσια πολιτική που περιλαμβάνει δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης απειλών και επιθέσεων, ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών, εκπαίδευσης των εμπλεκόμενων φορέων, συστηματικής καταγραφής περιστατικών και βελτίωσης των μηχανισμών προστασίας.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Μπούγας στο φαινόμενο των καταχρηστικών αγωγών κατά της δημόσιας συμμετοχής (SLAPPs), οι οποίες, όπως σημείωσε, χρησιμοποιούνται διεθνώς ως μέσο εκφοβισμού και οικονομικής εξουθένωσης δημοσιογράφων, ερευνητών και πολιτών που παρεμβαίνουν στον δημόσιο διάλογο για ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος.
Παράλληλά, ο κ. Μπούγας ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προχωρούν στην ενσωμάτωση της οδηγίας (ΕΕ) 2024/1069 για την προστασία των προσώπων που συμμετέχουν στον δημόσιο διάλογο από προδήλως αβάσιμες ή καταχρηστικές δικαστικές διαδικασίες. Όπως ανέφερε, το σχετικό σχέδιο νόμου έχει ήδη εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο και αναμένεται να τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση, με στόχο την ψήφισή του εντός του Ιουλίου.
Οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα ταχείας απόρριψης προδήλως αβάσιμων αγωγών, την ενίσχυση των συνεπειών για όσους καταχρηστικά προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, καθώς και αυξημένες εγγυήσεις προστασίας για όσους συμμετέχουν καλόπιστα στον δημόσιο διάλογο. Παράλληλα, το πεδίο εφαρμογής των μέτρων επεκτείνεται και σε αμιγώς εθνικές υποθέσεις, υπερβαίνοντας τις ελάχιστες απαιτήσεις της ευρωπαϊκής οδηγίας.
Σε άλλο σημείο ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, τόνισε ότι η ελληνική έννομη τάξη διαθέτει ήδη σημαντικές εγγυήσεις για την προστασία της ελευθερίας του Τύπου, ενώ η νέα νομοθετική πρωτοβουλία συμπληρώνει προηγούμενες μεταρρυθμίσεις, όπως η κατάργηση του αδικήματος της απλής δυσφήμησης με τον ν. 5090/2024.
Κλείνοντας, τόνισε ότι η αντιμετώπιση των αγωγών SLAPP απαιτεί τη συνεργασία όλων των θεσμών, συμπεριλαμβανομένων των Δικηγορικών Συλλόγων, με στόχο την προάσπιση της δεοντολογίας και την αποτροπή καταχρηστικών πρακτικών. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι στόχος της κυβέρνησης δεν είναι ο περιορισμός του δικαιώματος πρόσβασης στη Δικαιοσύνη, αλλά η διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ της δικαστικής προστασίας των δικαιωμάτων και της ελευθερίας της έκφρασης.
Χαρακτηριστικά ο υφυπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε: «Η προστασία των δημοσιογράφων μας αφορά όλους. Αφορά την ποιότητα της δημόσιας συζήτησης και την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δημοκρατία. Η Πολιτεία έχει χρέος να διασφαλίζει ότι όσοι υπηρετούν την ενημέρωση μπορούν να ασκούν το λειτούργημά τους με ασφάλεια, ανεξαρτησία και θεσμικές εγγυήσεις».
Ειδικότερα, ο κ. Μπούγας τόνισε ότι η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία του Τύπου προστατεύονται τόσο από το Σύνταγμα όσο και από το ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό πλαίσιο, ενώ αναφέρθηκε στη διαχρονική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο αναγνωρίζει τον Τύπο ως «δημόσιο θεματοφύλακα» της δημοκρατίας.
Αναφερόμενος στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων, τόνισε ότι πρόκειται για μια ολοκληρωμένη δημόσια πολιτική που περιλαμβάνει δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης απειλών και επιθέσεων, ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών, εκπαίδευσης των εμπλεκόμενων φορέων, συστηματικής καταγραφής περιστατικών και βελτίωσης των μηχανισμών προστασίας.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Μπούγας στο φαινόμενο των καταχρηστικών αγωγών κατά της δημόσιας συμμετοχής (SLAPPs), οι οποίες, όπως σημείωσε, χρησιμοποιούνται διεθνώς ως μέσο εκφοβισμού και οικονομικής εξουθένωσης δημοσιογράφων, ερευνητών και πολιτών που παρεμβαίνουν στον δημόσιο διάλογο για ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος.
Παράλληλά, ο κ. Μπούγας ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προχωρούν στην ενσωμάτωση της οδηγίας (ΕΕ) 2024/1069 για την προστασία των προσώπων που συμμετέχουν στον δημόσιο διάλογο από προδήλως αβάσιμες ή καταχρηστικές δικαστικές διαδικασίες. Όπως ανέφερε, το σχετικό σχέδιο νόμου έχει ήδη εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο και αναμένεται να τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση, με στόχο την ψήφισή του εντός του Ιουλίου.
Οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα ταχείας απόρριψης προδήλως αβάσιμων αγωγών, την ενίσχυση των συνεπειών για όσους καταχρηστικά προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, καθώς και αυξημένες εγγυήσεις προστασίας για όσους συμμετέχουν καλόπιστα στον δημόσιο διάλογο. Παράλληλα, το πεδίο εφαρμογής των μέτρων επεκτείνεται και σε αμιγώς εθνικές υποθέσεις, υπερβαίνοντας τις ελάχιστες απαιτήσεις της ευρωπαϊκής οδηγίας.
Σε άλλο σημείο ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, τόνισε ότι η ελληνική έννομη τάξη διαθέτει ήδη σημαντικές εγγυήσεις για την προστασία της ελευθερίας του Τύπου, ενώ η νέα νομοθετική πρωτοβουλία συμπληρώνει προηγούμενες μεταρρυθμίσεις, όπως η κατάργηση του αδικήματος της απλής δυσφήμησης με τον ν. 5090/2024.
Κλείνοντας, τόνισε ότι η αντιμετώπιση των αγωγών SLAPP απαιτεί τη συνεργασία όλων των θεσμών, συμπεριλαμβανομένων των Δικηγορικών Συλλόγων, με στόχο την προάσπιση της δεοντολογίας και την αποτροπή καταχρηστικών πρακτικών. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι στόχος της κυβέρνησης δεν είναι ο περιορισμός του δικαιώματος πρόσβασης στη Δικαιοσύνη, αλλά η διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ της δικαστικής προστασίας των δικαιωμάτων και της ελευθερίας της έκφρασης.
Χαρακτηριστικά ο υφυπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε: «Η προστασία των δημοσιογράφων μας αφορά όλους. Αφορά την ποιότητα της δημόσιας συζήτησης και την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δημοκρατία. Η Πολιτεία έχει χρέος να διασφαλίζει ότι όσοι υπηρετούν την ενημέρωση μπορούν να ασκούν το λειτούργημά τους με ασφάλεια, ανεξαρτησία και θεσμικές εγγυήσεις».
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