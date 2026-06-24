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Θεσσαλονίκη: Έκκληση του δήμου Πολυγύρου για την απομάκρυνση ομπρελών και λοιπού εξοπλισμού από τις παραλίες
Θεσσαλονίκη: Έκκληση του δήμου Πολυγύρου για την απομάκρυνση ομπρελών και λοιπού εξοπλισμού από τις παραλίες
Ο δήμος καλεί όσους έχουν τοποθετήσει μόνιμα ομπρέλες, ξαπλώστρες ή άλλο εξοπλισμό στις παραλίες να τις απομακρύνουν έως και την Κυριακή 5 Ιουλίου 2026
Σε ελέγχους και παρεμβάσεις για την προστασία του κοινόχρηστου χαρακτήρα των παραλιών προχωρά ο δήμος Πολυγύρου, καλώντας τους πολίτες να απομακρύνουν ομπρέλες, ξαπλώστρες και κάθε είδους εξοπλισμό που παραμένει μόνιμα τοποθετημένος σε χώρους του αιγιαλού και της παραλίας.
Σε δηλώσεις του ο αντιδήμαρχος Πολυγύρου, Βασίλης Φαρδογιάννης, επισήμανε ότι οι παραλίες ανήκουν σε όλους και θα πρέπει να διαφυλαχθεί ο δημόσιος χαρακτήρας τους. Ζήτησε σεβασμό στον κοινόχρηστο χώρο, τους πολίτες, τους επισκέπτες και το φυσικό περιβάλλον και διεμήνυσε ότι ο δήμος θα εφαρμόσει τη νομοθεσία με συνέπεια και χωρίς εξαιρέσεις, ώστε οι παραλίες να παραμείνουν ανοιχτές και προσβάσιμες για όλους.
Συγκεκριμένα, ο δήμος καλεί όσους έχουν τοποθετήσει μόνιμα ομπρέλες, ξαπλώστρες ή άλλο εξοπλισμό στις παραλίες να τις απομακρύνουν έως και την Κυριακή 5 Ιουλίου 2026. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου γνωστοποιούν ότι θα προχωρήσουν στην απομάκρυνση των αντικειμένων που παραμένουν σε κοινόχρηστους χώρους.
Σε δηλώσεις του ο αντιδήμαρχος Πολυγύρου, Βασίλης Φαρδογιάννης, επισήμανε ότι οι παραλίες ανήκουν σε όλους και θα πρέπει να διαφυλαχθεί ο δημόσιος χαρακτήρας τους. Ζήτησε σεβασμό στον κοινόχρηστο χώρο, τους πολίτες, τους επισκέπτες και το φυσικό περιβάλλον και διεμήνυσε ότι ο δήμος θα εφαρμόσει τη νομοθεσία με συνέπεια και χωρίς εξαιρέσεις, ώστε οι παραλίες να παραμείνουν ανοιχτές και προσβάσιμες για όλους.
Συγκεκριμένα, ο δήμος καλεί όσους έχουν τοποθετήσει μόνιμα ομπρέλες, ξαπλώστρες ή άλλο εξοπλισμό στις παραλίες να τις απομακρύνουν έως και την Κυριακή 5 Ιουλίου 2026. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου γνωστοποιούν ότι θα προχωρήσουν στην απομάκρυνση των αντικειμένων που παραμένουν σε κοινόχρηστους χώρους.
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