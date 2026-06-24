«Οι επιθεωρήσεις θα γίνουν»: Δεν πτοείται ο επικεφαλής της ΙΑΕΑ από τις αρνήσεις της Τεχεράνης για τα πυρηνικά της

Ξεκάθαρος ο Ραφαέλ Γκρόσι μετά τη σύγχυση που έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις της Ουάσινγκτον από τη μια και της Τεχεράνης από την άλλη για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν